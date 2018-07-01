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За «адский» бардак в гримерке Бузову назвали неряхой

Ольга Бузова опять разочаровала «своих людей».

Ведь многочисленные фанаты всегда считали девушку чистоплотной и аккуратной. Внимательные подписчики её Инстаграма заметили, что Бузова не уделяет внимание чистоте и порядку во время подготовки к концертам.

За «адский» бардак в гримерке Бузову назвали неряхой

На одном из снимков, опубликованном знаменитостью, поклонники смогли заметить «адский» бардак, на фоне которого Оля и фотографируется. Звезду тут же раскритиковали за бардак в гримерке, назвав ее довольно непечатно.

«Неряха», - это было одно из самых безобидных.

За «адский» бардак в гримерке Бузову назвали неряхой

Кстати, хейтеры не первый раз замечают подобное на фотографиях, которые выкладывает девушка. Многие просто делают вывод, что Бузова не отличается аккуратностью и, что хуже всего, даже не стесняется этого.

Многие отмечают, что именно поэтому футболист Дмитрий Тарасов и ушел от замухрышки. Хейтеры убеждены, что Ольга попросту не убиралась в доме и даже не умела приготовить элементарные блюда. Но по мнению Ольги, готовить и убираться должна служанка, а не жена.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:01
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