Звезда Дома-2 Андрей Чуев рассказал о сексе со своей молодой женой

«Некоторые пишут, что Вика попала в ужасные лапы злого тирана, то есть меня, и я издеваюсь над ней. Хотя только в 2017 году мы провели на море 2 месяца из 6 месяцев знакомства, отдыхали в Черногории, Египте, Турции, встретили новый год в Дубае и узаконили и свои отношения. Я полностью обеспечиваю свою жену и много помогал ее маме со здоровьем, оплачивал операцию, необходимые дорогостоящие лекарства. Да, я эмоциональный человек и когда мне пытаются что-то «втюхать», ору, потому что, когда говоришь спокойно, тебя никто не слышит», – рассказывает Андрей.

«Вот лежим с дочерью! Я толстый, а дочь любит меня по-прежнему. Говорит, что я хороший. Дочь, я хороший?», – спрашивает Андрей у Вики.

Мы уже писали, что девушка из Донецка Виктория на 17 лет младше Андрея. И вот на днях Чуев рассказал об интиме с 19-летней женой.Также мужчина признается, что иногда называет девушку «дочерью».Затем в конце беседы он предлагает ей заняться сексом, но та, улыбаясь, отказалась.Покинув реалити-шоу, Чуев активно занялся здоровьем. Когда-то врачи у него межпозвоночную грыжу. Первая операция не только не принесла успехов, но и оказалась неудачной – врачи прооперировали не тот позвоночник, а у Чуева началось заражение крови. Спасти его жизнь смогли только израильские медики.По слухам, на операцию он потратил порядка 40 тыс. долл.