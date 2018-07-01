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Звезда Дома-2 Андрей Чуев рассказал о сексе со своей молодой женой

Бывший участник «ДОМ-2» признался, что уже 7 месяцев пытается со своей супругой завести ребенка, но тщетно.

Мы уже писали, что девушка из Донецка Виктория на 17 лет младше Андрея. И вот на днях Чуев рассказал об интиме с 19-летней женой.

Звезда Дома-2 Андрей Чуев рассказал о сексе со своей молодой женой

«Некоторые пишут, что Вика попала в ужасные лапы злого тирана, то есть меня, и я издеваюсь над ней. Хотя только в 2017 году мы провели на море 2 месяца из 6 месяцев знакомства, отдыхали в Черногории, Египте, Турции, встретили новый год в Дубае и узаконили и свои отношения. Я полностью обеспечиваю свою жену и много помогал ее маме со здоровьем, оплачивал операцию, необходимые дорогостоящие лекарства. Да, я эмоциональный человек и когда мне пытаются что-то «втюхать», ору, потому что, когда говоришь спокойно, тебя никто не слышит», – рассказывает Андрей.

Также мужчина признается, что иногда называет девушку «дочерью».

Звезда Дома-2 Андрей Чуев рассказал о сексе со своей молодой женой

«Вот лежим с дочерью! Я толстый, а дочь любит меня по-прежнему. Говорит, что я хороший. Дочь, я хороший?», – спрашивает Андрей у Вики.

Затем в конце беседы он предлагает ей заняться сексом, но та, улыбаясь, отказалась.

Покинув реалити-шоу, Чуев активно занялся здоровьем. Когда-то врачи у него межпозвоночную грыжу. Первая операция не только не принесла успехов, но и оказалась неудачной – врачи прооперировали не тот позвоночник, а у Чуева началось заражение крови. Спасти его жизнь смогли только израильские медики.

По слухам, на операцию он потратил порядка 40 тыс. долл.

Звезда Дома-2 Андрей Чуев рассказал о сексе со своей молодой женой

Всем Приветули🤪 У нас с женой разница 17 с половиной лет, и теоретически она конечно могла бы быть моей дочерью, но к счастью, она все таки моя жена.👰💝🌹 Мы вместе уже больше года, 7 месяцев в законном браке, пытаемся зачать ляльку и желательно не одну, я занимаюсь строительным бизнесом, забочусь о бабушке и не стесняюсь показывать ее у себя на странице👵👍🏻 Мы верим в Бога и ждём переезда Викиной мамы к нам на постоянное место жительство всячески ей помогаем и рады, что имеем возможность забрать ее к себе.🏡Мы не выкладываем фото понтов и не говорим, что мы самые лучшие , или бренды всея вселенной.🤯 Мы живем по законам Любви и Счастья, но все равно, постоянно находятся люди, которые заходят и пытаются нас уколоть.😳 Некоторые пишут, что Вика попала в ужасные лапы злого тирана, то есть меня и я издеваюсь над ней. Хотя только в 2017 году, мы провели на море 2 месяца из 6 месяцев знакомства, отдыхали в Черногории, Египте, Турции, встретили новый год в Дубаи и узаконили и свои отношения в законном браке💝 Я полностью обеспечиваю свою жену и много помогал ее маме со здоровьем, оплачивал операцию необходимые дорогостоящие лекарства и в принципе я всегда по возможности помогаю людям, которым требуется помощь. Да, я эмоциональный человек и когда мне пытаются что то втюхать, ору, потому что, когда говоришь спокойно, тебя никто не слышит. Я много думал и размышлял по этому поводу , почему сегодня большинству людей необходимо, обозвать, оскорбить, унизить человека, которые лучше их? И о Бинго❗️❗️❗️Я нашёл ответ ❗️ А как вы считаете почему так происходит? Чей ответ совпадёт с моим, тому я лично запишу видео привет и мотивашку на счастье 💯🤩👍🏻 #моя#жизнь#тыия#тнт#дом2#любовь#есть#дом2новости#чуев#виктория#победа#бородина#бузова#счастье#хорошо#тупить#плохо#легко#тому#кому#легко#быват#грустно

Публикация от Андрей Чуев (@aachuev)

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:32
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