«Сорочий мост» помог организовать связь между Луной и Землей

Из сообщения портала МИА МИР известно, что в этот раз прилунение стационарной платформы и лунохода доверили Китаю. В ходе проведения космической миссии, на поверхность скрытой обратной стороны Луны совершила успешную посадку китайская станция Чанъэ-4. Для связи между операторами на Земле и управляемой станцией был использован спутник-ретранслятор Цюэцяо, который после выхода на орбиту, вращался вокруг точки Лагранжа L2.Необходимо отметить, что «цюэцяо» в переводе с китайского языка звучит, как «сорочий мост». Существует легенда, про двух влюбленных, которых судьба разделила Млечным Путем, их пожалели сороки, создавшие мост, благодаря которому пара получила возможность встречаться один раз в год.Сам спутник не сразу смог перемещаться к указанной ему точке, пришлось несколько раз корректировать орбиту до момента торможения около Луны, по истечении примерно 16 минут ему удалось начать передачу данных на Землю.