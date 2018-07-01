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«Сорочий мост» помог организовать связь между Луной и Землей

Специалистами найден очередной способ, реализация которого поможет посмотреть, как выглядит обратная сторона луны. Как ожидается, информация про обратную сторону ночного светила, поможет открытию многих загадок Вселенной.

Из сообщения портала МИА МИР известно, что в этот раз прилунение стационарной платформы и лунохода доверили Китаю. В ходе проведения космической миссии, на поверхность скрытой обратной стороны Луны совершила успешную посадку китайская станция Чанъэ-4. Для связи между операторами на Земле и управляемой станцией был использован спутник-ретранслятор Цюэцяо, который после выхода на орбиту, вращался вокруг точки Лагранжа L2.
«Сорочий мост» помог организовать связь между Луной и Землей


Необходимо отметить, что «цюэцяо» в переводе с китайского языка звучит, как «сорочий мост». Существует легенда, про двух влюбленных, которых судьба разделила Млечным Путем, их пожалели сороки, создавшие мост, благодаря которому пара получила возможность встречаться один раз в год.

Сам спутник не сразу смог перемещаться к указанной ему точке, пришлось несколько раз корректировать орбиту до момента торможения около Луны, по истечении примерно 16 минут ему удалось начать передачу данных на Землю.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 19:30
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