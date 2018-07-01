Александра Артемова показала подписчикам свою новую квартиру

«Сидим и думаем, с чего начинать. Дел тут выше крыши! Даже не видно конца и края», - прокомментировала снимок Артемова.

А на днях в своем микроблоге девушка показала первое фото их с мужем будущего дома. Пока увидеть можно только серые бетонные стены, однако в планах у ребят масштабные отделочные работы.Однако, по ее словам, половину дела они уже сделали – нашли хорошего дизайнера и уже определились в какой стилистике хотят оформить свое гнездышко. В частности, Саша и Женя решили делать надолго, но в то же время очень стильно, а потому остановились на современной классике.Также девушка призналась, что у мастеров стоит непростая задача, ведь квартира у них хоть и двухкомнатная, но маленькая, а вещей очень много. Но дизайнер их уже успокоила, сообщив, что сделает несколько скрытых шкафов, поэтому все поместится.Стоит сказать, что многие поклонники порадовались за супругов. Они еще раз поздравили их с приобретением собственного жилья, а также попросили больше рассказывать им о ремонте.