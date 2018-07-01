АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Хейтеры высмеяли «обвисшую пятую точку» Маргариты Марсо

Ни для кого не секрет, что экс-участницу телепроекта «Дом-2» Маргариту Марсо сложно назвать раскрепощенной девушкой. А все потому, что она всего помнит, что, прежде всего, является женой и мамой, а потому никогда не позволяет себе лишнего.

На ее странице в социальной сети Instagram даже летом не появляется фотографий в купальнике в полный рост, а все что она носит – это платья в пол, брюки, юбки и удобную домашнюю одежду.

Хейтеры высмеяли «обвисшую пятую точку» Маргариты Марсо

Именно поэтому подписчики были шокированы, когда в их ленте появился снимок, сделанный, судя по всему, во время отдыха у родителей, на котором Рита позирует перед камерой в одних только трусах и шляпке.

«Блинчики плодотворно влияют на мою фигуру», - подписала свою публикацию Марсо, намекая на то, что набрала несколько лишних килограмм.

Хейтеры высмеяли «обвисшую пятую точку» Маргариты Марсо

Стоит ли говорить, что данное фото произвело фурор. В комментариях поклонники даже не знали как реагировать на увиденное. Одни писали, что девушке давно пора было бы раскрепоститься, другие признались, что Рита упала в их глазах, поскольку стала такой «как все», а третьи и вовсе раскритиковали ее фигуру.

Хейтеры высмеяли «обвисшую пятую точку» Маргариты Марсо

«А зачем свой зад демонстрировать обвисший?», «Да, с блинами пора завязывать», «Спортзал, однозначно, нужен. Попа дряблая, толстая, в общем, плачевная. Такую только мужу можешь показывать, но никак не в сети», - писали последние.

Многие решили, что Марсо просто хотела привлечь к себе внимание публики и не нашла ничего лучше, как продемонстрировать всему Instagram свои прелести. Причем так внезапно, когда этого от нее никто не ждал.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:38
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Кохно призналась, что уже год ее семью в
Звезда Дома-2 Андрей Чуев рассказал о сексе со
Стоимость Samsung Galaxy S9 в России снизилась на
Александра Артемова показала подписчикам свою
Мария Кохно уверена, что экс-участникам «Дома-2»
Хейтеры высмеяли «обвисшую пятую точку» Маргариты
ESA готовит миссию Hera к астероиду Дидим
Стали известны сроки достройки российского
Конспирологи рассказали про возможности нацистов
Лена Миро считает, что Ольга Бузова стала похожа
Яна Рудковская удивила поклонников современным
В Калифорнии открыли отель для собак
Россия планирует вести базу IMEI для контроля
Александра Черно очень расстроена, что из-за
В Швеции умер лауреат Нобелевской премии по
Артем Сорока направил все свои силы на то, чтобы
Компания Light разрабатывает прототип смартфона с
Анастасия Волочкова похвасталась сексуальной
Инженеры показали первого поднимающегося по
Алена Савкнина призналась, что потеряла на
Поклонники подозревают Елизавету Триандафилиди в
Ванесса Паради в 45 лет впервые вышла замуж
В Сети появились слухи о закрытии «Дома-2»
Зрители «Дома-2» советуют Алене Савкиной
«Тюмень Водоканал» планирует перевод потребителей
Сергей Кучеров вышел из себя, когда раскрылась
Дарья Пынзарь попала в аварию на такси в Москве
Поклонники возмущены тем, что на концертах вместо
Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак за
Ольга Бузова ужаснула поклонников на концерте
Просмотреть все новости