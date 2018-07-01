Хейтеры высмеяли «обвисшую пятую точку» Маргариты Марсо

«Блинчики плодотворно влияют на мою фигуру», - подписала свою публикацию Марсо, намекая на то, что набрала несколько лишних килограмм.

«А зачем свой зад демонстрировать обвисший?», «Да, с блинами пора завязывать», «Спортзал, однозначно, нужен. Попа дряблая, толстая, в общем, плачевная. Такую только мужу можешь показывать, но никак не в сети», - писали последние.

На ее странице в социальной сети Instagram даже летом не появляется фотографий в купальнике в полный рост, а все что она носит – это платья в пол, брюки, юбки и удобную домашнюю одежду.Именно поэтому подписчики были шокированы, когда в их ленте появился снимок, сделанный, судя по всему, во время отдыха у родителей, на котором Рита позирует перед камерой в одних только трусах и шляпке.Стоит ли говорить, что данное фото произвело фурор. В комментариях поклонники даже не знали как реагировать на увиденное. Одни писали, что девушке давно пора было бы раскрепоститься, другие признались, что Рита упала в их глазах, поскольку стала такой «как все», а третьи и вовсе раскритиковали ее фигуру.Многие решили, что Марсо просто хотела привлечь к себе внимание публики и не нашла ничего лучше, как продемонстрировать всему Instagram свои прелести. Причем так внезапно, когда этого от нее никто не ждал.