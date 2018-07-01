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Лена Миро считает, что Ольга Бузова стала похожа на некрасивого женоподобного мужчину

Скандально известный российский блогер Лена Миро в очередной раз прошлась по внешности популярной ведущей телепроекта «Дом-2» и певицы Ольги Бузовой. По ее словам, звезда стала похожа на мужика.

В частности, она заявляет, что Оля настолько увлеклась уколами красоты, что внешне стала напоминать бывшего участника реалити-шоу Рустама Солнцева, который тоже является частым гостем у пластического хирурга.

Лена Миро считает, что Ольга Бузова стала похожа на некрасивого женоподобного мужчину

Миро считает, что если раньше Бузова не являлась красоткой, то сейчас вообще стала походить на некрасивого женоподобного мужчину.

«По-моему, сходство очевидно. Тот же расплющенный нос-клюв, тот же силиконовый рыбий рот. Смотрю я на всё это и думаю: «Ну, вот что у таких персонажей в голове, а? Как можно было добровольно превратиться в таких страшил? Ещё и заплатить за это деньги. Ещё и испытав боль от процедур», - написала Лена в своем микроблоге.

Лена Миро считает, что Ольга Бузова стала похожа на некрасивого женоподобного мужчину

Стоит отметить, что многие читатели ее страницы согласились с тем, что Оля и Рустам действительно похожи внешне. В комментариях они стали засыпать теледиву критикой и оскорблениями, причем затрагивая не только ее внешность, но и певческий талант, который та вот уже больше года демонстрирует на сцене.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 15:59
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