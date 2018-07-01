Лена Миро считает, что Ольга Бузова стала похожа на некрасивого женоподобного мужчину

«По-моему, сходство очевидно. Тот же расплющенный нос-клюв, тот же силиконовый рыбий рот. Смотрю я на всё это и думаю: «Ну, вот что у таких персонажей в голове, а? Как можно было добровольно превратиться в таких страшил? Ещё и заплатить за это деньги. Ещё и испытав боль от процедур», - написала Лена в своем микроблоге.

В частности, она заявляет, что Оля настолько увлеклась уколами красоты, что внешне стала напоминать бывшего участника реалити-шоу Рустама Солнцева, который тоже является частым гостем у пластического хирурга.Миро считает, что если раньше Бузова не являлась красоткой, то сейчас вообще стала походить на некрасивого женоподобного мужчину.Стоит отметить, что многие читатели ее страницы согласились с тем, что Оля и Рустам действительно похожи внешне. В комментариях они стали засыпать теледиву критикой и оскорблениями, причем затрагивая не только ее внешность, но и певческий талант, который та вот уже больше года демонстрирует на сцене.