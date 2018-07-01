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Артем Сорока направил все свои силы на то, чтобы увести Ирину Пинчук у Романа Гриценко

Участник телепроекта «Дом-2» Артем Сорока сообщил, что всю свою тяжелую артиллерию и воздушно-десантные силы, весь свой творческий порыв он направил на завоевание сердца Ирины Пинчук, которая пришла в периметр во второй раз и надеется построить любовь с Романом Гриценко.

По словам парня, сейчас он просто наслаждается тем временем, которое они проводят с девушкой вместе, непринужденными беседами. Ухажер Ольги Орловой искренне надеется, что их общение не прекратится.

Артем Сорока направил все свои силы на то, чтобы увести Ирину Пинчук у Романа Гриценко

В своем недавнем интервью Артем сообщил, что Ира привлекла его тем, что она естественная, очень органичная и настоящая.

«Если она смеется, то в голос, если она плачет — то горькими слезами. Ира знает себе цену, это круто. С ней как с диким зверем. Она может в любой момент укусить. Ну, а почему бы нет? Мне кажется, можно приручить даже дикого зверя», - признался он.

Артем Сорока направил все свои силы на то, чтобы увести Ирину Пинчук у Романа Гриценко

Сорока убежден, что Пинчук всегда будет прямолинейной и не станет кривить душой. Поэтому если ей вдруг их общение станет неприятным, то она об этом скажет. А пока, его ухаживания ей приятны, парень уверен, что в дальнейшем это может перерасти во что-то большее.

Стоит сказать, что ради Иры Артем дописал свою песню, которую начал создавать еще за периметром, и исполнил ее на Лобном.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:44
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