ESA готовит миссию Hera к астероиду Дидим

Миссия Hera является частью проекта AIDA, который предназначен для изучения возможности кинетического воздействия на астероиды. Таким образом, в 2020 году аппарат DART отправится к Дидиму и врежется в него. Затем в 2026 году зонд Hera начнет собственную миссию. Спутник изучит кратер, образовавшийся в результате удара и параметры движения космического объекта. Таким образом, ученые смогут понять, удалось ли существенно повлиять на перемещение астероида в пространстве или нет.Данный проект предоставит ценные данные, которые потом можно будет использовать в борьбе с опасными астероидами. Также астрономы смогут лучше изучить подобные двойные системы космических тел.