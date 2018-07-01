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ESA готовит миссию Hera к астероиду Дидим

Представители Европейского космического агентства готовят новый этап миссии Hera, в рамках которой аппарат будет направлен к астероиду 65803 Дидим диаметром в 780 метров. Стоит отметить, что этот объект обладает собственным спутником под названием S/2003 (65803) 1. Его диаметр составляет 160 метров, а полный оборот вокруг Дидима космическое тело совершает за 11,9 часа.

ESA готовит миссию Hera к астероиду Дидим


Миссия Hera является частью проекта AIDA, который предназначен для изучения возможности кинетического воздействия на астероиды. Таким образом, в 2020 году аппарат DART отправится к Дидиму и врежется в него. Затем в 2026 году зонд Hera начнет собственную миссию. Спутник изучит кратер, образовавшийся в результате удара и параметры движения космического объекта. Таким образом, ученые смогут понять, удалось ли существенно повлиять на перемещение астероида в пространстве или нет.

Данный проект предоставит ценные данные, которые потом можно будет использовать в борьбе с опасными астероидами. Также астрономы смогут лучше изучить подобные двойные системы космических тел.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:30
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