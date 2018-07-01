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Александра Черно очень расстроена, что из-за Иосифа Оганесяна все теперь считают ее эгоисткой

Участница телепроекта «Дом-2» Александра Черно пожаловалась своим подписчикам на то, что всю неделю ее называют эгоисткой и выставляют в эфирах все так, будто бы она была против поездки Иосифа Оганесяна к его больной маме.

«Это нормально? Я сама лично его туда и отправила, и я же эгоистка. Честно? Не хочу ничего даже говорить и объяснять, просто эта ситуация лишний раз доказывает, как здесь всё выворачивают. А от кого это идёт? Конечно же от моего мужчины», - написала в своем микроблоге девушка
.
Александра Черно очень расстроена, что из-за Иосифа Оганесяна все теперь считают ее эгоисткой

По ее словам, именно из-за Иосифа сейчас все выглядит так, будто ей плевать на его родителей и на всех вокруг, кроме себя самой. Но она с этим смирилась.

Саша написала, что единственное, чего она сейчас хочет, это быть счастливой. Не такой наигранной, как на фотографиях в социальных сетях, а по-настоящему счастливой и веселой.

Александра Черно очень расстроена, что из-за Иосифа Оганесяна все теперь считают ее эгоисткой

Также Черно пожелала маме Оганесяна здоровья и долгих лет жизни. Участница отметила, что несмотря на то, что в эфирах ее выставляют эгоисткой, она действительно очень переживает за Репсиму Оганесовну.

«Пока Йося был в отъезде, я поддерживала его и узнавала, как и что можно исправить в её болезни. Очень обидно, что хорошее мало того, что не ценится, так ещё и выставляется плохим», - призналась девушка.

В заключении она объяснила, что в свои именины ей хотелось услышать от возлюбленного слова: «Любимая, извини, что не смогу быть на твоём дне рождения, так сложились звезды. Но я бы очень хотел. Я люблю тебя», а в итоге услышала, что ему просто пофиг.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:52
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