Александра Черно очень расстроена, что из-за Иосифа Оганесяна все теперь считают ее эгоисткой

«Это нормально? Я сама лично его туда и отправила, и я же эгоистка. Честно? Не хочу ничего даже говорить и объяснять, просто эта ситуация лишний раз доказывает, как здесь всё выворачивают. А от кого это идёт? Конечно же от моего мужчины», - написала в своем микроблоге девушка

«Пока Йося был в отъезде, я поддерживала его и узнавала, как и что можно исправить в её болезни. Очень обидно, что хорошее мало того, что не ценится, так ещё и выставляется плохим», - призналась девушка.

По ее словам, именно из-за Иосифа сейчас все выглядит так, будто ей плевать на его родителей и на всех вокруг, кроме себя самой. Но она с этим смирилась.Саша написала, что единственное, чего она сейчас хочет, это быть счастливой. Не такой наигранной, как на фотографиях в социальных сетях, а по-настоящему счастливой и веселой.Также Черно пожелала маме Оганесяна здоровья и долгих лет жизни. Участница отметила, что несмотря на то, что в эфирах ее выставляют эгоисткой, она действительно очень переживает за Репсиму Оганесовну.В заключении она объяснила, что в свои именины ей хотелось услышать от возлюбленного слова: «Любимая, извини, что не смогу быть на твоём дне рождения, так сложились звезды. Но я бы очень хотел. Я люблю тебя», а в итоге услышала, что ему просто пофиг.