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Конспирологи рассказали про возможности нацистов путешествовать во времени

Зарубежные СМИ озвучили слова конспирологов, заявляющих про найденные доказательства, относительно того, что у нацистов была возможность совершать путешествия в пространстве и во времени. В данном случае упоминается создание чудо-аппарата - Die Glocke, дословное название в переводе обозначает «колокол». Данная машина, по идее, имела предназначение как для перемещения в будущее, так и для возможности уничтожить на своем пути любое препятствия.

Над разработкой «Колокола» занималась команда ученых, руководил которой генерал Ганс Каммлер. Он же управлял разработкой программы создания первой в Мировой истории ракеты, направленной на дальний радиус действия - V-2 («Фау-2»), ее и использовали нацисты в ходе боевых действий в период последних лет войны. Как считают сторонники теории заговора, при осознании краха рейха, Гитлером были направлены все доступные ресурсы на разработку и создание Wunderwaffe (или чудо-оружия). Причем велись разработки при соблюдении строжайшей секретности.


Кораблю Die Glocke была предана форму колокола, составившая около 3 метра в диаметре, создали его из облегченных сплавов, которые получили название - Xerum 525. Есть предположения, что аппарат мог подниматься в воздух используя агрегат, работающий на «красной ртути», известной своим мифическим происхождением. По окончании войны, все эти разработки, как озвучивают некоторые версии, попали к властям США.

Самые первые свидетельства существования «Колокола» появились от журналиста из Польши Игоря Витковского. Который сообщал, что про мегаконстукцию узнал из содержания секретных документов КГБ. Однако, как реальное подтверждение того что машина действительно существовала, упоминается только своеобразный Хэндж, или форма железобетонной конструкции, расположенной недалеко от места, которое по предположениям исследователей служило территорией для сбора конструкции «Колокола».
 
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Политика
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 16:00
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