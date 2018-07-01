Стоимость Samsung Galaxy S9 в России снизилась на 20 тысяч рублей

Стоит отметить, что Galaxy S9 многими специалистами оценивается как один из самых мощных мобильных девайсов в мире. Смартфон наделен 5,8-дюймовым экраном с разрешением 2960 на 1440 пикселей и процессором Exynos 9810 с восемью ядрами. Объем оперативной и постоянной памяти составляет 4 и 64 гигабайта соответственно. Поддерживается работа карты памяти с объемом до 512 гигабайт.Также стоит выделить камеры на 12 и 8 Мп и аккумулятор с емкостью в 3 тысячи мАч. Батарея поддерживает технологию быстрой зарядки Fast Charge.