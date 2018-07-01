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Стоимость Samsung Galaxy S9 в России снизилась на 20 тысяч рублей

Стало известно, что российская стоимость флагманского смартфона Samsung Galaxy S9 значительно снизилась. Если ранее для российских пользователей аппарат предлагался по цене в 59 900 рублей, то теперь устройство доступно за 40 тысяч.

Стоимость Samsung Galaxy S9 в России снизилась на 20 тысяч рублей


Стоит отметить, что Galaxy S9 многими специалистами оценивается как один из самых мощных мобильных девайсов в мире. Смартфон наделен 5,8-дюймовым экраном с разрешением 2960 на 1440 пикселей и процессором Exynos 9810 с восемью ядрами. Объем оперативной и постоянной памяти составляет 4 и 64 гигабайта соответственно. Поддерживается работа карты памяти с объемом до 512 гигабайт.

Также стоит выделить камеры на 12 и 8 Мп и аккумулятор с емкостью в 3 тысячи мАч. Батарея поддерживает технологию быстрой зарядки Fast Charge.
 
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 17:30
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