Алена Савкнина призналась, что потеряла на проекте свою единственную подругу

«Сегодня для меня очень эмоциональный день. Первая причина этому то, что я являлась претендентом на уход. И вторая причина... это уход с проекта моей самой любимой , близкой и дорогой , и наверное единственной подруги на проекте - это Иваны», - написала она.

«Я тебя очень люблю и хочу пожелать тебе действительно встретить свою любовь, ты этого достойна! Мы с тобой не теряемся моя девочка, с тобой я уверенно могу сказать, что женская дружба бывает», - написала она в заключении своего поста.

О том, как все прошло, рассказала возлюбленная Ильи Яббарова, которая по итогу осталась в периметре, благодаря поддержке коллектива.По словам Алены, номинация была для нее неожиданностью, однако она понимает, почему так произошло. Всю неделю она говорила о том, как сильно она хочет домой, а потому за эти слова ей и пришлось отвечать.Что касается Диловой, то она покинула телестройку по собственному желанию, тем самым дав Сергею Кучерову шанс остаться, ведь за его уход проголосовала большая часть коллектива и вчера он должен был отправиться домой.Савкина призналась, что очень расстроилась, поскольку Ивана стала для нее очень родной, и была одной из тех немногих, кто ее понимал и во всем поддерживал.