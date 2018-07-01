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Алена Савкнина призналась, что потеряла на проекте свою единственную подругу

Вчера была суббота, а потому на телепроекте «Дом-2» прошел «Естественный отбор» и номинантами на уход стали Виктория Борисевич, Роман Гриценко и Алена Савкина. Кроме того, участники решали, кто останется в периметре – Сергей Кучеров или Ирина Пинчук.

О том, как все прошло, рассказала возлюбленная Ильи Яббарова, которая по итогу осталась в периметре, благодаря поддержке коллектива.

Алена Савкнина призналась, что потеряла на проекте свою единственную подругу

«Сегодня для меня очень эмоциональный день. Первая причина этому то, что я являлась претендентом на уход. И вторая причина... это уход с проекта моей самой любимой , близкой и дорогой , и наверное единственной подруги на проекте - это Иваны», - написала она.

По словам Алены, номинация была для нее неожиданностью, однако она понимает, почему так произошло. Всю неделю она говорила о том, как сильно она хочет домой, а потому за эти слова ей и пришлось отвечать.

Алена Савкнина призналась, что потеряла на проекте свою единственную подругу

Что касается Диловой, то она покинула телестройку по собственному желанию, тем самым дав Сергею Кучерову шанс остаться, ведь за его уход проголосовала большая часть коллектива и вчера он должен был отправиться домой.

Савкина призналась, что очень расстроилась, поскольку Ивана стала для нее очень родной, и была одной из тех немногих, кто ее понимал и во всем поддерживал.

«Я тебя очень люблю и хочу пожелать тебе действительно встретить свою любовь, ты этого достойна! Мы с тобой не теряемся моя девочка, с тобой я уверенно могу сказать, что женская дружба бывает», - написала она в заключении своего поста.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:23
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