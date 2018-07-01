Стали известны сроки достройки российского сегмента МКС

Известно, что к МКС в 2019 году должен присоединиться многофункциональный лабораторный модуль «Наука», а через два года на орбиту собираются отправить узловой отсек «Причал». Тем не менее, из-за того что отправка научно-энергетического модуля сместилась на 2022 год, то соответственно и завершение строительства российского сегмента МКС тоже переносится.Стоит напомнить, что завершение работы всей станции намечено на 2024 год и пока что решение о продлении срока службы МКС не принято. Однако переговоры ведутся и в случае успеха, станция сможет проработать на орбите еще до 2028 года.