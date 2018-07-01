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Яна Рудковская удивила поклонников современным тортом на 16-летие сына

Яна Рудковская выложила в сеть фотографию, на которой запечатлён современный торт, заказанный на 16-летие сына. В семье звезды отпраздновали знаменательное событие с аппетитным угощением.

Яна Рудковская удивила поклонников современным тортом на 16-летие сына


Яна Рудковская на день рождение сына Николая заказала торт с современной декорацией с начинкой из манго. Лакомство звезда решила заказывать у проверенного кондитера. Торт был выполнен в зелёном цвете, который символизирует газон футбольного поля, вершину лакомства украшал мяч, на нём сидел именинник – сын Яны Рудковской Николай.

На одной стороне торта имеется табличка, на ней указан адресат сладкого подарка, а под именем парня можно рассмотреть его ник в социальной сети. Поклонники Яны Рудковской отметили, что её продюсерское начало и креативность дают о себе знать и в День рождения сына. Подписчики звезды пожелали парню успехов и поменьше грустить.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 15:45
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