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Поклонники подозревают Елизавету Триандафилиди в беременности

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Елизавета Триандафилиди опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый снимок, который дал ее фанатам повод думать, что она беременна.

На фото девушка позирует в очаровательном белом свадебном платье, чего уж хватило бы для неоднозначных выводов, но при этом она еще и поглаживала свой живот руками, что окончательно направило поклонников на мысль о беременности.

Поклонники подозревают Елизавету Триандафилиди в беременности

«Бабочки в моем животе, это любовь к тебе, Алексей Чайчиц, не спрятаться, не скрыться», - написала Лиза под фотографией.

И хотя данные слова все объясняют, многие все равно в комментариях стали интересоваться ее положением, а кто-то вообще без каких-либо уточнений принялся поздравлять Триандафилиди.

«Ой, неужели беременна? Как я рада, если это так. Лизочка, ты заслуживаешь, родная, любви и счастья», «Классно будет, если ты беременна», «Лизок, счастья вам, а если это намек на то, что ты беременная, то это большое счастье! Ура», «Кто-то беременяшка?», - писали они.

Стоит отметить, что сама экс-звезда телестройки никак не отреагировала на подобные комментарии. Сейчас она продолжает встречаться с Алексеем Чайчицем и не скрывает того, что хочет создать с ним семью, однако о ребенке в их паре речи пока не заходило.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:08
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