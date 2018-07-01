В Калифорнии открыли отель для собак

Специально для собак был сооружен тренажерный зал и даже зал, в котором пушистым зверькам могут сделать массаж или же предложить грязевые ванны. Более того, в этом здании есть возможность провести собачью вечеринку, свадьбу, день рождения и другие праздники, которые только возможно придумать.В отеле есть персонал, который будет следить за питанием собак. Известно, что в качестве завтрака животные получат печенье и йогурт, а вечером им предложат пюре из картофеля, тушеное мясо индейки и жареную курицу. В рамках отдельных заказов собакам предоставляется вкусный десерт.Цена проживания питомца в собачьем отеле составляет 100 долларов в сутки.