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В Калифорнии открыли отель для собак

Издание Daily Mail сообщает о том, что в одном из городов штата Калифорния появился необычный отель, который предназначен специально для собак. Отмечается, что здание обладает номерами со спальными кроватями и камерами, чтобы хозяева своих питомцев могли наблюдать за ними в режиме реального времени.

В Калифорнии открыли отель для собак


Специально для собак был сооружен тренажерный зал и даже зал, в котором пушистым зверькам могут сделать массаж или же предложить грязевые ванны. Более того, в этом здании есть возможность провести собачью вечеринку, свадьбу, день рождения и другие праздники, которые только возможно придумать.

В отеле есть персонал, который будет следить за питанием собак. Известно, что в качестве завтрака животные получат печенье и йогурт, а вечером им предложат пюре из картофеля, тушеное мясо индейки и жареную курицу. В рамках отдельных заказов собакам предоставляется вкусный десерт.

Цена проживания питомца в собачьем отеле составляет 100 долларов в сутки.
 
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:30
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