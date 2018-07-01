В Швеции умер лауреат Нобелевской премии по медицине

Представитель академии и доцент Агнета Хольменг оценивает Карлссона как настоящего друга, трудолюбивого сотрудника и талантливого ученого. По ее словам, благодаря его открытиям удалось значительно продвинуться в лечении различных неврологических и психических заболеваний.Стоит отметить, что Нобелевскую премию Арвид Карлссон заработал вместе с американскими исследователями Паулем Грингардом и Эриком Канделем. Вместе они смогли разобраться в работе коры головного мозга. Таким образом, благодаря их работе удалось разработать некоторые лекарства для лечения неврологических и психических заболеваний.