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В Швеции умер лауреат Нобелевской премии по медицине

Представители новостного агентства TT сообщили о том, что в Швеции скончался известный фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине 2000 года Арвид Карлссон. Мужчина умер в возрасте 95 лет. Об это журналистам рассказали сотрудники Сальгренской академии.

В Швеции умер лауреат Нобелевской премии по медицине


Представитель академии и доцент Агнета Хольменг оценивает Карлссона как настоящего друга, трудолюбивого сотрудника и талантливого ученого. По ее словам, благодаря его открытиям удалось значительно продвинуться в лечении различных неврологических и психических заболеваний.

Стоит отметить, что Нобелевскую премию Арвид Карлссон заработал вместе с американскими исследователями Паулем Грингардом и Эриком Канделем. Вместе они смогли разобраться в работе коры головного мозга. Таким образом, благодаря их работе удалось разработать некоторые лекарства для лечения неврологических и психических заболеваний.
 
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Общество
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 14:50
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