В Сети появились слухи о закрытии «Дома-2»

Изначально подобные новости касались лишь Сейшельской площадки. И если Остров любви закроют не навсегда, то явно на довольно длительный срок и с дальнейшей полной перезагрузкой состава участников, уверены пользователи.А вот свежие известия могут и вовсе огорчить всех преданных поклонников реалити-шоу. По слухам, эфиров «Дома-2» больше может и не быть совсем. Бытует мнение, что после 13 лет работы телепроект прекратил свое существование. Помимо того, в Сети уверены, что все домовцы и сотрудники уже получили расчет и отправились в свободное плаванье.Тем не менее, поверить в обилие слухов готовы далеко не все. Фанаты убеждены, закрыть реалити вот так просто в один день - невозможно. Если только в периметре не произошло что-то из ряда вон выходящее или серьезное чп.