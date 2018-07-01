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В Сети появились слухи о закрытии «Дома-2»

На днях на просторах Интернета появились слухи о том, что организаторы телестройки собираются закрыть реалити-шоу «Дом-2».

В Сети появились слухи о закрытии «Дома-2»

Изначально подобные новости касались лишь Сейшельской площадки. И если Остров любви закроют не навсегда, то явно на довольно длительный срок и с дальнейшей полной перезагрузкой состава участников, уверены пользователи.

А вот свежие известия могут и вовсе огорчить всех преданных поклонников реалити-шоу. По слухам, эфиров «Дома-2» больше может и не быть совсем. Бытует мнение, что после 13 лет работы телепроект прекратил свое существование. Помимо того, в Сети уверены, что все домовцы и сотрудники уже получили расчет и отправились в свободное плаванье.

Тем не менее, поверить в обилие слухов готовы далеко не все. Фанаты убеждены, закрыть реалити вот так просто в один день - невозможно. Если только в периметре не произошло что-то из ряда вон выходящее или серьезное чп.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:51
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