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Зрители «Дома-2» советуют Алене Савкиной избавиться от ребенка

Зрители телепроекта «Дом-2» до последнего не хотели верить в то, что Алена Савкина действительно намерена рожать от Ильи Яббарова. А сейчас, глядя на то, что происходит в их паре, многие бьют тревогу и просят возлюбленных одуматься.

Причем речь идет не просто о попытке наладить отношения друг с другом и прекратить ругаться, дабы сберечь здоровье будущего ребенка, а о самом страшном.

Зрители «Дома-2» советуют Алене Савкиной избавиться от ребенка

В то время как поклонники умоляют девушку бросить Илью, уйти с проекта и стать матерью одиночкой, хейтеры откровенно рекомендуют ей сделать аборт. По их мнению, семейству Рапунцелей противопоказано размножаться, дабы мир больше не страдал от их истерик и неадекватного поведения.

«Бесит уже младшая Рапа! Как включу она орет! Иди на аборт пока не поздно, не размножайтесь!», «Оказывается, нам повезло еще, что Рапка старшая с первых минут беременности не на проекте была», «Этим двум аборт никогда не поздно!», - пишут они.

Стоит отметить, что многие уверены в том, что Савкина сможет переплюнуть свою старшую сестру Ольгу Рапунцель, которая во время беременности постоянно кричала, плакала и делала все для того, чтобы ее называли неуравновешенной психически больной девушкой.

Напомним, что о беременности Алена узнала несколько недель назад. Сейчас она находится на втором месяце и испытывает все характерные симптомы - усталость, токсикоз и отсутствие аппетита.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:42
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