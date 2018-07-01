Сергей Кучеров вышел из себя, когда раскрылась его измена Юлии Ефременковой

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 30 Июн 2018 в 1:43 PDT

Молодые люди, которые поставили точку в отношениях, в первое время предпочитали не распространяться о причинах разрыва. К слову, как это часто бывает, все тайное все-таки стало явным. Сама же Юля перестала скрывать, что узнала о загуле избранника в то время, когда пребывала на Острове любви.А вот Сергей, в свою очередь, продолжает отрицать факт того, что приглашал девушек в их совместную с Юлей квартиру. Мужчина вышел из себя, когда его уличила в измене Настя Кочервей, которой он тоже предлагал встретиться наедине.Не обрадовало Сергея и то, что тема его похождений поднялась и в шоу «Пламя любви». Пока одна из девушек рассказывала о общении со звездой «Дома-2», сам Кучеров орал и матерился. Кроме того, он грозился уйти с проекта, если еще хоть раз услышит нечто подобное.