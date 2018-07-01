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Сергей Кучеров вышел из себя, когда раскрылась его измена Юлии Ефременковой

Участник реалити-шоу «Дом-2» Сергей Кучеров разразился на всех матом, когда в эфире снова поднялась тема о его изменах Юлии Ефременковой.

Сергей Кучеров вышел из себя, когда раскрылась его измена Юлии Ефременковой

Молодые люди, которые поставили точку в отношениях, в первое время предпочитали не распространяться о причинах разрыва. К слову, как это часто бывает, все тайное все-таки стало явным. Сама же Юля перестала скрывать, что узнала о загуле избранника в то время, когда пребывала на Острове любви.

А вот Сергей, в свою очередь, продолжает отрицать факт того, что приглашал девушек в их совместную с Юлей квартиру. Мужчина вышел из себя, когда его уличила в измене Настя Кочервей, которой он тоже предлагал встретиться наедине.

Не обрадовало Сергея и то, что тема его похождений поднялась и в шоу «Пламя любви». Пока одна из девушек рассказывала о общении со звездой «Дома-2», сам Кучеров орал и матерился. Кроме того, он грозился уйти с проекта, если еще хоть раз услышит нечто подобное.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:27
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