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Компания Light разрабатывает прототип смартфона с констукцией из девяти камер

У инженеров компании Light находится в стадии подготовки прототип оригинального устройства, которое может делать фотографии, поддерживающие разрешением с показателем в 64 мегапикселя.

В скором времени будет представлена новая модель смартфона, данный факт планируется к реализации на вторую половину текущего года. Относительно стоимости, необходимо отметить, что у подобного предшественника цена составляла 2 тысячи долларов, а для новинки установят гораздо больший ценовой диапазон.
Компания Light разрабатывает прототип смартфона с констукцией из девяти камер


Известная компания Light, в 2015 году уже представляла смартфон L16. Отличительной особенностью устройства было наличие 16 объективов. Но девайсу предстояло не набрать должную популярность, по целому ряду всем понятных причин, и это не смотря на способность делать хорошие фото. Фото у Light L16 получались разрешением до 52 мегапикселя. Для нового смартфона, оборудованного 9-ю камерами, разработчик предусмотрел возможность фиксировать изображения с результатом 64 мегапикселя.

Принцы работы алгоритма, который обеспечивает качество объективов, заключается в произведении синхронной съемки с установкой различных фокусных расстояний. Затем процессор преобразовывает весь набор полученных снимков в результат, представленный одним-единственным фото.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 14:30
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