Компания Light разрабатывает прототип смартфона с констукцией из девяти камер

В скором времени будет представлена новая модель смартфона, данный факт планируется к реализации на вторую половину текущего года. Относительно стоимости, необходимо отметить, что у подобного предшественника цена составляла 2 тысячи долларов, а для новинки установят гораздо больший ценовой диапазон.Известная компания Light, в 2015 году уже представляла смартфон L16. Отличительной особенностью устройства было наличие 16 объективов. Но девайсу предстояло не набрать должную популярность, по целому ряду всем понятных причин, и это не смотря на способность делать хорошие фото. Фото у Light L16 получались разрешением до 52 мегапикселя. Для нового смартфона, оборудованного 9-ю камерами, разработчик предусмотрел возможность фиксировать изображения с результатом 64 мегапикселя.Принцы работы алгоритма, который обеспечивает качество объективов, заключается в произведении синхронной съемки с установкой различных фокусных расстояний. Затем процессор преобразовывает весь набор полученных снимков в результат, представленный одним-единственным фото.