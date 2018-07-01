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Анастасия Волочкова похвасталась сексуальной жизнью

Анастасия Волочкова продемонстрировала в сети свою сексуальную жизнь. Балерина лезет из кожи вон, чтобы хейтерам доказать, что чего-то стоит.

Анастасия Волочкова похвасталась сексуальной жизнью


В социальных сетях на своих страницах Анастасия Волочкова объявила хейтерам войну. Балерина публикует откровенные и вульгарные фотографии и учит тому же свою дочь. На поступки Волочковой соответствующим образом реагировали пользователи, балерина ежедневно получала комментарии о том, как ей нужно жить. В результате Анастасия закрыла комментарии к своим фотографиям в Instagram.

После этого звезда начала вымещать на аудиторию всю злость и недовольство. Однако попытки уколоть поклонников роскошной жизнью успехом не увенчались. Тогда Волочкова решила пойти в наступление, и открыто заявила, что спит с любимым мужчиной. Когда демонстрация богатого имущества и никому не нужных концертов стало неинтересно для пользователей, балерина начала афишировать свою сексуальную жизнь. Однако это спровоцировало пользователей отписаться от профилей Волочковой в соцсетях.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 14:00
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