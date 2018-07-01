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Дарья Пынзарь попала в аварию на такси в Москве

Ни для кого не секрет, что экс-участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь вот уже полгода как живет в турецкой Алании, лишь изредка возвращаясь в Москву, дабы решить скопившиеся дела.

Так, к примеру, на этот раз она прилетела буквально на несколько дней, чтобы привести себя в порядок в столичных салонах красоты, посетить пару светских мероприятий, встретиться с подругами, а также помочь мужу по работе.

Дарья Пынзарь попала в аварию на такси в Москве

В своем микроблоге девушка рассказывает обо всем, что с ней происходит, а потому по приезде в Москву она сразу шокировала своих поклонников новостью о том, что попала в аварию.

«Сегодня попала в аварию в такси. Слава Богу все хорошо, надеюсь синяка на лбу не будет», - написала Даша.

Однако несмотря на то, что Пынзарь отделалась легким испугом, подписчики в комментариях все-равно подняли панику. Они посоветовали бывшей звезде «Дома-2» не пренебрегать походом к врачу и даже порекомендовали сделать МРТ.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:11
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