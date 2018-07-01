Дарья Пынзарь попала в аварию на такси в Москве

«Сегодня попала в аварию в такси. Слава Богу все хорошо, надеюсь синяка на лбу не будет», - написала Даша.

Так, к примеру, на этот раз она прилетела буквально на несколько дней, чтобы привести себя в порядок в столичных салонах красоты, посетить пару светских мероприятий, встретиться с подругами, а также помочь мужу по работе.В своем микроблоге девушка рассказывает обо всем, что с ней происходит, а потому по приезде в Москву она сразу шокировала своих поклонников новостью о том, что попала в аварию.Однако несмотря на то, что Пынзарь отделалась легким испугом, подписчики в комментариях все-равно подняли панику. Они посоветовали бывшей звезде «Дома-2» не пренебрегать походом к врачу и даже порекомендовали сделать МРТ.