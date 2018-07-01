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Инженеры показали первого поднимающегося по ступенькам робота

Большинство современных роботов разработчики наделяют способностью передвигаться исключительно относительно ровных поверхностей, при этом препятствия обходятся, а не делаются попытки их преодоления. Разработчики из ATRIAS решили данную проблему, добившись того, что их детище научилось успешно совершать прыжки по ступенькам.

Реализация проекта стала возможной благодаря совместной проделанной работе инженерами Калифорнийского университета, совместно с коллегами из Университета Карнеги-Меллона. Специалисты разработали алгоритм, позволяющий роботу ATRIAS стать первым, кто смог совершать движения по неровным участкам поверхности, не испытывая при этом особых затруднений. Проверку успешности результатов, которые продемонстрировали возможности машины, ученые организовали на специальной площадке со ступеньками, которые были разных размеров. Робот справился со всеми заданиями, передвигаясь при помощи своих двух «ног», названных разработчиками осями, при этом сохраняя положение «тела» вертикально.
Инженеры показали первого поднимающегося по ступенькам робота


Для совершения шага, предварительно ATRIAS проводит анализ расстояние до предполагаемой к преодолению ступеньки, учитывая ее высоту, и только потом решается подняться по ней. На данный момент, для максимальной ширины шага, определено расстояние 60 сантиметров, а высота составляет - 20. При дальнейшем совершенствовании разработки, роботы будут не только точно ориентироваться в любых экстренных ситуациях, но и принимать активное участие в проведении спасательных операций, или естественно вести себя в домах пользователей.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 13:30
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