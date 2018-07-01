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Поклонники возмущены тем, что на концертах вместо Ольги Бузовой поет публика

Вот уже больше, чем полгода популярная певица и ведущая Ольга Бузова ездит со своим шоу «Под звуки поцелуев» по разным городам России, однако далеко не всем поклонникам нравится, как она себя на них ведет.

Не секрет, что практически вся концертная деятельность теледивы видна на ее странице в социальной сети Instagram, а также на YouTube канале. Она часто размещает публикации до и после выступлений, а также частично показывает, как они проходили.

Такое большое количество постов не остается без внимания пользователей Сети. И если в одних случаях они просто критикуют обилие макияжа и откровенный сценический наряд, то у тех, кто потратил деньги на билет ее концерта, есть более серьезные поводы для возмущений.

К примеру, в Рязани, где Оля дала концерт вчера вечером, некоторые поклонники остались недовольны тем, что половину выступления за певицу пела публика. В комментариях к опубликованному с прошедшего шоу видео они стали просить Бузову петь самостоятельно.

«Пол песни поёт зал. У самой-то голоса нет», «Ты концерт даёшь, почему люди должны петь», «Когда не умеешь петь, поэтому просишь публику», «Интересует лишь одно – когда это закончится?», «На каждом выступлении поешь не ты, а толпа», «Бузовой на концертах не слышно, а зал поет! Тогда залу надо раздать деньги за концерт! Кто поет, тому гонорар!», - возмущались они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:00
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