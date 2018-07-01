Ольга Бузова ужаснула поклонников на концерте «голосом мужика»

Бузова активно делится в микроблоге кадрами с выступления, которое накануне состоялось в Рязани. Но в одном из видео, которое знаменитость опубликовала в сториз, она допустила оплошность. На камеру попало исполнение звезды, в то время, когда фонограмму не было слышно, ведь сама певица находилась слишком близко к оператору.Поклонников, услышавших запись, Ольга ужаснула хриплым, низким и даже мужским голосом. При этом подписчиков смутил не столько тембор голоса, сколько откровенная бесталанность.На видео отчетливо слышно, как певица откровенно фальшивит «до крови из ушей», будто никогда и не брала вокальные уроки перед началом карьеры певицы. Для зала фонограмма звучит красиво, однако со стороны танцоров звучание ужасает своим уровнем фальши.