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Ольга Бузова ужаснула поклонников на концерте «голосом мужика»

Сомнения насчет вокальных данных поющей телеведущей Ольги Бузовой были у многих, однако были и надежды, что на концертах ее пение вытягивают бэк-вокалисты. Вот только новое видео теледивы позволило сделать неприятное открытие.

Ольга Бузова ужаснула поклонников на концерте «голосом мужика»

Бузова активно делится в микроблоге кадрами с выступления, которое накануне состоялось в Рязани. Но в одном из видео, которое знаменитость опубликовала в сториз, она допустила оплошность. На камеру попало исполнение звезды, в то время, когда фонограмму не было слышно, ведь сама певица находилась слишком близко к оператору.

Поклонников, услышавших запись, Ольга ужаснула хриплым, низким и даже мужским голосом. При этом подписчиков смутил не столько тембор голоса, сколько откровенная бесталанность.

На видео отчетливо слышно, как певица откровенно фальшивит «до крови из ушей», будто никогда и не брала вокальные уроки перед началом карьеры певицы. Для зала фонограмма звучит красиво, однако со стороны танцоров звучание ужасает своим уровнем фальши.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:40
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