Ванесса Паради в 45 лет впервые вышла замуж

Свадьба Ванесса Паради прошла во Франции в скромной обстановке. Новобрачные ограничили количество приглашённых. На церемонии присутствовала дочь актрисы Лили-Роуз, а 16-летний сын не захотел посетить мероприятие, это связано с его серьёзной болезнью, о подробностях которой не разглашается.Ванесса Паради жила 13 лет с актёром Джонни Деппом гражданским браком. Поклонники звёздной пары ожидали, что они узаконят свои отношения, однако этого не произошло. Несмотря на то, что у актёров двое совместных детей.Предыдущей женой режиссёра Самюэля Беншетри была Мари Трентиньян, скончавшаяся в 2003 году. У Мари был любовник – музыкант Бертрани Кант, однажды он приревновал свою подругу и нанёс ей травмы не совместимые с жизнью. Режиссёр не знал о существовании любовника.