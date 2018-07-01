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Ванесса Паради в 45 лет впервые вышла замуж

Французская актриса Ванесса Паради впервые вышла замуж в 45 лет, стараясь сохранить это событие в тайне, но от вездесущих журналистов это скрыть это не удалось. Её мужем стал режиссёр Самюэль Беншетри.

Ванесса Паради в 45 лет впервые вышла замуж


Свадьба Ванесса Паради прошла во Франции в скромной обстановке. Новобрачные ограничили количество приглашённых. На церемонии присутствовала дочь актрисы Лили-Роуз, а 16-летний сын не захотел посетить мероприятие, это связано с его серьёзной болезнью, о подробностях которой не разглашается.

Ванесса Паради жила 13 лет с актёром Джонни Деппом гражданским браком. Поклонники звёздной пары ожидали, что они узаконят свои отношения, однако этого не произошло. Несмотря на то, что у актёров двое совместных детей.

Предыдущей женой режиссёра Самюэля Беншетри была Мари Трентиньян, скончавшаяся в 2003 году. У Мари был любовник – музыкант Бертрани Кант, однажды он приревновал свою подругу и нанёс ей травмы не совместимые с жизнью. Режиссёр не знал о существовании любовника.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 13:00
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