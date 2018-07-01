Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак за мат

«Дорого, это совсем не значит красиво и со вкусом», «Мне такого бабушкиного барахла и даром не надо», «Куда уж нам смертным, так дорого одеваться, но очень многие женщины выглядят гораздо элегантней и в недорогой одежде. Дело во вкусе, а не в деньгах», - писали они.

«И это кандидат в президенты, пишет матами… Кошмар», «Вы как публичный человек не достойно ведете себя, отвечая матами на комментарии неизвестных и непонятных личностей», «Ксюх, не можно под ноготь… но не таким же жесткачем…», «Ужасно, что вы ругаетесь так грязно! Женщина, мать, жена, дочь в конце концов. Неужели вам не хватает цензурного запаса, выразить свои мысли? Вы настолько примитивны?», - возмущались фанаты.

В комментариях они стали писать о том, что роскошный гардероб знаменитости не имеет ничего общего с модой. Пользователи Сети заявили, что не сомневаются в высокой стоимости каждого наряда девушки, однако его красота находится под большим вопросом.Стоит сказать, что Ксения очень редко отвечает на оскорбления хейтеров, однако в этот раз она молчать не стала и покрыла своих обидчиков матом.Такая реакция шокировала поклонников, а потому в адрес Собчак посыпалось еще больше критики.