АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак за мат

В социальной сети Instagram бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак опубликовала новый снимок с фотосессии для журнала Vogue. На нем она предстала в черном платье с полупрозрачными вставками, которое совсем не понравилось ее подписчикам.

В комментариях они стали писать о том, что роскошный гардероб знаменитости не имеет ничего общего с модой. Пользователи Сети заявили, что не сомневаются в высокой стоимости каждого наряда девушки, однако его красота находится под большим вопросом.

Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак за мат

«Дорого, это совсем не значит красиво и со вкусом», «Мне такого бабушкиного барахла и даром не надо», «Куда уж нам смертным, так дорого одеваться, но очень многие женщины выглядят гораздо элегантней и в недорогой одежде. Дело во вкусе, а не в деньгах», - писали они.

Стоит сказать, что Ксения очень редко отвечает на оскорбления хейтеров, однако в этот раз она молчать не стала и покрыла своих обидчиков матом.

Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак за мат

Такая реакция шокировала поклонников, а потому в адрес Собчак посыпалось еще больше критики.

«И это кандидат в президенты, пишет матами… Кошмар», «Вы как публичный человек не достойно ведете себя, отвечая матами на комментарии неизвестных и непонятных личностей», «Ксюх, не можно под ноготь… но не таким же жесткачем…», «Ужасно, что вы ругаетесь так грязно! Женщина, мать, жена, дочь в конце концов. Неужели вам не хватает цензурного запаса, выразить свои мысли? Вы настолько примитивны?», - возмущались фанаты.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 11:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники подозревают Елизавету Триандафилиди в
Ванесса Паради в 45 лет впервые вышла замуж
В Сети появились слухи о закрытии «Дома-2»
Зрители «Дома-2» советуют Алене Савкиной
«Тюмень Водоканал» планирует перевод потребителей
Сергей Кучеров вышел из себя, когда раскрылась
Дарья Пынзарь попала в аварию на такси в Москве
Поклонники возмущены тем, что на концертах вместо
Пользователи Сети раскритиковали Ксению Собчак за
Ольга Бузова ужаснула поклонников на концерте
Виктория Боня показала подписчикам свою
Android P планируется к выходу полноценной
Ницца открыла трамвайный маршрут с
«Лаборатория Касперского» определила снижение
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель покрестили
Фанаты обеспокоены здоровьем беременной Анастасии
Фото Ани Лорак испортил «неожиданный сюрприз»
Наташа Королева представила подписчикам «молодого
«Безобидный крокодил»: Анна Бузова рассказала о
Виктория Дайнеко поделилась чувственным видео,
Поклонники Алены Водонаевой удивлены ее снимком
Лолита Милявская поделилась редкими архивными
Британские ученые рассказали про опасность
NES Classic Nintendo возвращается с новым
Настольные игры из России начинают продвижение по
Во Флориде из-за врачебной ошибки дочь не могла
В России приступили к разработке сверхлегких
Из-за несоблюдения гигиены у человека могут
Над Бразилией заметили огромную летающую тарелку
Уругвай одолел Португалию благодаря двум ударам
Просмотреть все новости