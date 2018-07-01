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Android P планируется к выходу полноценной версией на конец лета

После представления американской корпорацией Google Android P, или Android 9.0, в ходе проведения конференции специально для разработчиков, стало известно про основные функции системы. Информацию о дате выхода никто не озвучил. Но специалисты компании Nokia уже заявили, что указанное обновление будет получено абсолютно всеми смартфонами компании.

Не смотря на существование бета-версии, не известна история с предложением полноценного пользовательского варианта для полнофункционального использования. Как уже отмечалось, заявления Nokia указывают на выход Android P уже в период августа месяца, при этом получат обновление все актуальные, находящиеся в активном пользовании смартфоны.
Android P планируется к выходу полноценной версией на конец лета


Так же отмечается, что уделяться будет внимание даже представителям самых бюджетных брендов, данные события довольно редки в наше время. Как уточняют специалисты Nokia, уже до конца лета планируется обновление аппаратов до Android P, только каким смартфонам предстоит стать более приоритетными в данных событиях пока не известно.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 11:11
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