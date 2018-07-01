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Ницца открыла трамвайный маршрут с подзаряжающимся на остановках трамваем

Инновационная разработка трамвая, функционирующего без необходимости контакта с питающей сетью, запущена в французской Ницце. Причем получает энергию данный транспорт во время совершения остановки. Информация из сообщений Parisien.

Как пишет издание, от традиционного способа подачи электроэнергии, связанного с воздушной контактной сетью, отошли благодаря внедрению новейшей «системы статичной перезарядки по земле» (système de recharge statique par le sol, SRS). Благодаря ей появилась возможность трамвая к накапливанию энергии и подзаряке при остановках. Данную инновационную систему впервые внедрили в городской транспортной. Как рассказали разработчики, в городской сети весь процесс занимает примерно 20 секунд.
Ницца открыла трамвайный маршрут с подзаряжающимся на остановках трамваем


Издание так же информирует, что трамваем с установленной системой SRS осуществляется движение вдоль второй линии, проложенной от административного центра города до квартала Маньян, запад Ниццы.

По имеющимся данным, оснащенные системой SRS трамвайные инновационные пути соединят аэропорт Ниццы и порт. 7-километровый отрезок уже открыл движение. Общая протяженность линии равняется 11,3 км. Бесплатный проезд по всему участку новой линии будет поддерживаться до 2 сентября. Ожидается и открытие линии по подземному участку, только произойдет это ближе к 2019 году.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 10:43
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