Ницца открыла трамвайный маршрут с подзаряжающимся на остановках трамваем

Как пишет издание, от традиционного способа подачи электроэнергии, связанного с воздушной контактной сетью, отошли благодаря внедрению новейшей «системы статичной перезарядки по земле» (système de recharge statique par le sol, SRS). Благодаря ей появилась возможность трамвая к накапливанию энергии и подзаряке при остановках. Данную инновационную систему впервые внедрили в городской транспортной. Как рассказали разработчики, в городской сети весь процесс занимает примерно 20 секунд.Издание так же информирует, что трамваем с установленной системой SRS осуществляется движение вдоль второй линии, проложенной от административного центра города до квартала Маньян, запад Ниццы.По имеющимся данным, оснащенные системой SRS трамвайные инновационные пути соединят аэропорт Ниццы и порт. 7-километровый отрезок уже открыл движение. Общая протяженность линии равняется 11,3 км. Бесплатный проезд по всему участку новой линии будет поддерживаться до 2 сентября. Ожидается и открытие линии по подземному участку, только произойдет это ближе к 2019 году.