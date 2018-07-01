Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель покрестили дочку

«У нас крестины, мы покрестили нашу девочку. Поздравляем тебя, наша доченька», – поделилась Рапунцель с подписчиками.

Публикация от Ольга Рапунцель ДОМ 2 (@olyarapuncel) 30 Июн 2018 в 1:03 PDT

1 июля наследнице одних из самых рейтинговых участников «Дома-2» исполнилось три месяца. В честь этого события родители решили покрестить ребенка. Церемония прошла в одном из московских храмов в кругу самых близких людей. После этого счастливая семья отправилась отмечать торжество в ресторан.Тем не менее, несмотря на появление у малышки ангела-хранителя, Дима и Оля не спешат придавать огласке имя малышки. Фанаты вот уже долго время теряются в догадках, как зовут самую младшую участницу телестройки.