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Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель покрестили дочку

Супружеская пара Рапунцелей три месяца назад впервые стала родителями. Накануне Ольга и Дмитрий крестили малышку в одном из столичных храмов.

Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель покрестили дочку

1 июля наследнице одних из самых рейтинговых участников «Дома-2» исполнилось три месяца. В честь этого события родители решили покрестить ребенка. Церемония прошла в одном из московских храмов в кругу самых близких людей. После этого счастливая семья отправилась отмечать торжество в ресторан.

Тем не менее, несмотря на появление у малышки ангела-хранителя, Дима и Оля не спешат придавать огласке имя малышки. Фанаты вот уже долго время теряются в догадках, как зовут самую младшую участницу телестройки.

«У нас крестины, мы покрестили нашу девочку. Поздравляем тебя, наша доченька», – поделилась Рапунцель с подписчиками.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:30
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