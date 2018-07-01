Фанаты обеспокоены здоровьем беременной Анастасии Костенко

По словам Анастасии сейчас масса ее тела составляет 56,6 кг, но при этом она не придерживается никаких диет и полноценно питается три раза в день плюс три перекуса.Молодая женщина рассказала, что придерживается рекомендаций гастроэнтеролога и ведущего врача. Наряду с этим Костенко сокрушается по поводу вынужденного отказа от любимой черешни, так как она не рекомендуется беременным.Впервые стать матерью Анастасия намерена в частном госпитале и поделилась с подписчиками подробностями своего рациона, рекомендуемого докторами.Тем не мене фолловеры уверены, что за 8 месяцев беременности набрать 6 кг веса это очень мало., – удивляются подписчики.