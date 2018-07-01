Фанаты обеспокоены здоровьем беременной Анастасии Костенко
Уже в августе экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и его молодая жена Анастасия Костенко станут родителями, однако фанаты модели обеспокоены здоровьем беременной из-за ее чрезмерной худобы.
По словам Анастасии сейчас масса ее тела составляет 56,6 кг, но при этом она не придерживается никаких диет и полноценно питается три раза в день плюс три перекуса.
Молодая женщина рассказала, что придерживается рекомендаций гастроэнтеролога и ведущего врача. Наряду с этим Костенко сокрушается по поводу вынужденного отказа от любимой черешни, так как она не рекомендуется беременным.
Впервые стать матерью Анастасия намерена в частном госпитале и поделилась с подписчиками подробностями своего рациона, рекомендуемого докторами.
Тем не мене фолловеры уверены, что за 8 месяцев беременности набрать 6 кг веса это очень мало.
«Странно, около месяца назад Настя писала, что весит 58 килограммов», «Странно, вес должен быть больше, там же воды, ребенок», – удивляются подписчики.
По словам Анастасии сейчас масса ее тела составляет 56,6 кг, но при этом она не придерживается никаких диет и полноценно питается три раза в день плюс три перекуса.
Молодая женщина рассказала, что придерживается рекомендаций гастроэнтеролога и ведущего врача. Наряду с этим Костенко сокрушается по поводу вынужденного отказа от любимой черешни, так как она не рекомендуется беременным.
Впервые стать матерью Анастасия намерена в частном госпитале и поделилась с подписчиками подробностями своего рациона, рекомендуемого докторами.
Тем не мене фолловеры уверены, что за 8 месяцев беременности набрать 6 кг веса это очень мало.
«Странно, около месяца назад Настя писала, что весит 58 килограммов», «Странно, вес должен быть больше, там же воды, ребенок», – удивляются подписчики.