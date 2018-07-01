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Фанаты обеспокоены здоровьем беременной Анастасии Костенко

Уже в августе экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов и его молодая жена Анастасия Костенко станут родителями, однако фанаты модели обеспокоены здоровьем беременной из-за ее чрезмерной худобы.

По словам Анастасии сейчас масса ее тела составляет 56,6 кг, но при этом она не придерживается никаких диет и полноценно питается три раза в день плюс три перекуса.

Фанаты обеспокоены здоровьем беременной Анастасии Костенко

Молодая женщина рассказала, что придерживается рекомендаций гастроэнтеролога и ведущего врача. Наряду с этим Костенко сокрушается по поводу вынужденного отказа от любимой черешни, так как она не рекомендуется беременным.

Впервые стать матерью Анастасия намерена в частном госпитале и поделилась с подписчиками подробностями своего рациона, рекомендуемого докторами.

Фанаты обеспокоены здоровьем беременной Анастасии Костенко

Тем не мене фолловеры уверены, что за 8 месяцев беременности набрать 6 кг веса это очень мало.

Фанаты обеспокоены здоровьем беременной Анастасии Костенко

«Странно, около месяца назад Настя писала, что весит 58 килограммов», «Странно, вес должен быть больше, там же воды, ребенок», – удивляются подписчики.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:08
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