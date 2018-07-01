«Безобидный крокодил»: Анна Бузова рассказала о своих внутренних страхах
У всех есть фобии, о которых они предпочитают не рассказывать или же делиться с узким кругом лиц. Однако Анна Бузова решила поведать своим подписчикам о том, что приводит её в ужас.
Сестра известной теледивы призналась, что всяческие рептилии — это точно не для неё. На фото девушка запечатлена рядом с семилетним крокодилом, которого назвала «безобидным». Однако при этом у нее сердце уходит в пятки лишь от того, что та находится слишком близко к хищнику.
Также Анна Бузова обратилась к фолловерам, чтобы узнать, чего в свою очередь боятся они. Как оказалось, для многих фанатов Анны главной фобией являются пауки. Об этом они неоднократно написали в комментариях, отметив, что членистоногие доводят их буквально до оцепенения.
«Какая же я трусиха», - такимим словами начала свой пост девушка в Instagram.
Сестра известной теледивы призналась, что всяческие рептилии — это точно не для неё. На фото девушка запечатлена рядом с семилетним крокодилом, которого назвала «безобидным». Однако при этом у нее сердце уходит в пятки лишь от того, что та находится слишком близко к хищнику.
Также Анна Бузова обратилась к фолловерам, чтобы узнать, чего в свою очередь боятся они. Как оказалось, для многих фанатов Анны главной фобией являются пауки. Об этом они неоднократно написали в комментариях, отметив, что членистоногие доводят их буквально до оцепенения.