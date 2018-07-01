Фото Ани Лорак испортил «неожиданный сюрприз»

Певица выложила своё неудачное фото в instagram. На снимке певица позирует в прекрасном сверкающем наряде, а на заднем плане стоит молодой парень с кудрявой шевелюрой и улыбается так, будто звезда он. С другой стороны на заднем плане Ани Лорак уверенным шагом проходит ещё один мужчина с подозрительным чемоданом. Эту фотографию певица подписала так: «Тот случай, когда хочется сделать идеальный кадр, и вдруг неожиданный сюрприз».Подписчики Ани Лорак позитивно восприняли «неожиданный сюрприз» певицы и в комментариях пожелали ей хорошего вечера, отметив, что парню крупно повезло. При этом большинство фанатов знаменитой артистки подчеркнули, что каким бы ни был задний план, Ани Лорак всегда превосходно выглядит и радует своих поклонников новыми интересными снимками.