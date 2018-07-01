АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Фото Ани Лорак испортил «неожиданный сюрприз»

Певица Ани Лорак хотела сверкнуть своей красотой, запечатлев себя на фото в блестящем концертном платье. Однако в этот момент на заднем плане «нарисовалась» забавная картина, испортив певице фотографию.

Фото Ани Лорак испортил «неожиданный сюрприз»


Певица выложила своё неудачное фото в instagram. На снимке певица позирует в прекрасном сверкающем наряде, а на заднем плане стоит молодой парень с кудрявой шевелюрой и улыбается так, будто звезда он. С другой стороны на заднем плане Ани Лорак уверенным шагом проходит ещё один мужчина с подозрительным чемоданом. Эту фотографию певица подписала так: «Тот случай, когда хочется сделать идеальный кадр, и вдруг неожиданный сюрприз».

Подписчики Ани Лорак позитивно восприняли «неожиданный сюрприз» певицы и в комментариях пожелали ей хорошего вечера, отметив, что парню крупно повезло. При этом большинство фанатов знаменитой артистки подчеркнули, что каким бы ни был задний план, Ани Лорак всегда превосходно выглядит и радует своих поклонников новыми интересными снимками.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель покрестили
Фанаты обеспокоены здоровьем беременной Анастасии
Фото Ани Лорак испортил «неожиданный сюрприз»
Наташа Королева представила подписчикам «молодого
«Безобидный крокодил»: Анна Бузова рассказала о
Виктория Дайнеко поделилась чувственным видео,
Поклонники Алены Водонаевой удивлены ее снимком
Лолита Милявская поделилась редкими архивными
Британские ученые рассказали про опасность
NES Classic Nintendo возвращается с новым
Настольные игры из России начинают продвижение по
Во Флориде из-за врачебной ошибки дочь не могла
В России приступили к разработке сверхлегких
Из-за несоблюдения гигиены у человека могут
Над Бразилией заметили огромную летающую тарелку
Уругвай одолел Португалию благодаря двум ударам
Жителю Ставрополя в магазине продали шоколадное
Учёные предупреждают про последствия от падения
Физики экспериментально доказали возможность
Кайли Дженнер стала самой влиятельной звездой
Сканирование мозга позволяет установить истинный
Экс-супруг Анны Седоковой опасается, что она
Муж солистки «Блестящих» Ксении Новиковой ушел к
Кота номинировали на премию за отвагу при пожаре
В МИД России прокомментировали призывы США об
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович
Четыре случая, когда Меган Маркл и принцесса
Алексей Панин с автоматом пожелал доброго утра
Известное семейство Кардашьян может расколоться
Смартфоны Samsung начали отправлять без ведома
Просмотреть все новости