Поклонники Алены Водонаевой удивлены ее снимком 13-летней давности

Поклонники сравнили снимки 22-летней и 35-летней Водонаевой и пришли к выводу, что сейчас она совершенно другая и выглядит лучше, чем в более раннем возрасте.Подписчики решили, что грудь у Алены была меньше, а форма скул совсем другой.Сама Водонаева называет свой 22-летний возраст «веселым временем, когда впервые прикрепляли волосы на заколках».Но на прическу зрители обратили внимание меньше всего, ведь помимо волос, разительно изменилась внешность женщины.Некоторые фолловеры предположили, что сегодняшняя Водонаева - это результат пластических операций. Другие же отметили, что все дело во взгляде: у молодой Алены взгляд прямой, в отличие от нынешнего.