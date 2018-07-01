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Поклонники Алены Водонаевой удивлены ее снимком 13-летней давности

Экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева нередко становится объектом обсуждений пользователей Сети и недавно фанатов поразило существенное изменение внешности знаменитости спустя 13 лет.

Поклонники сравнили снимки 22-летней и 35-летней Водонаевой и пришли к выводу, что сейчас она совершенно другая и выглядит лучше, чем в более раннем возрасте.

Поклонники Алены Водонаевой удивлены ее снимком 13-летней давности

Подписчики решили, что грудь у Алены была меньше, а форма скул совсем другой.

Сама Водонаева называет свой 22-летний возраст «веселым временем, когда впервые прикрепляли волосы на заколках».

Поклонники Алены Водонаевой удивлены ее снимком 13-летней давности

Но на прическу зрители обратили внимание меньше всего, ведь помимо волос, разительно изменилась внешность женщины.

Некоторые фолловеры предположили, что сегодняшняя Водонаева - это результат пластических операций. Другие же отметили, что все дело во взгляде: у молодой Алены взгляд прямой, в отличие от нынешнего.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:02
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