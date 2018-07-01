Поклонники Алены Водонаевой удивлены ее снимком 13-летней давности
Экс-участница «Дом-2» Алена Водонаева нередко становится объектом обсуждений пользователей Сети и недавно фанатов поразило существенное изменение внешности знаменитости спустя 13 лет.
Поклонники сравнили снимки 22-летней и 35-летней Водонаевой и пришли к выводу, что сейчас она совершенно другая и выглядит лучше, чем в более раннем возрасте.
Подписчики решили, что грудь у Алены была меньше, а форма скул совсем другой.
Сама Водонаева называет свой 22-летний возраст «веселым временем, когда впервые прикрепляли волосы на заколках».
Но на прическу зрители обратили внимание меньше всего, ведь помимо волос, разительно изменилась внешность женщины.
Некоторые фолловеры предположили, что сегодняшняя Водонаева - это результат пластических операций. Другие же отметили, что все дело во взгляде: у молодой Алены взгляд прямой, в отличие от нынешнего.
Поклонники сравнили снимки 22-летней и 35-летней Водонаевой и пришли к выводу, что сейчас она совершенно другая и выглядит лучше, чем в более раннем возрасте.
Подписчики решили, что грудь у Алены была меньше, а форма скул совсем другой.
Сама Водонаева называет свой 22-летний возраст «веселым временем, когда впервые прикрепляли волосы на заколках».
Но на прическу зрители обратили внимание меньше всего, ведь помимо волос, разительно изменилась внешность женщины.
Некоторые фолловеры предположили, что сегодняшняя Водонаева - это результат пластических операций. Другие же отметили, что все дело во взгляде: у молодой Алены взгляд прямой, в отличие от нынешнего.