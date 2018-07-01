Наташа Королева представила подписчикам «молодого ухажера»

Наташа Королёва представила своим подписчикам в instagram молодого партнёра по песне, им оказался её 16-летний сын Архип, который родился в браке певицы с её супругом Сергеем Глушко. Во время репетиции мама с сыном исполняли известную композицию «Веришь или нет». При этом Королёва попросила сына, чтобы он называл её мамой на репетиции, а то ненароком его примут за юного ухажёра певицы.Многие подписчики Наташи Королёвой обратили внимание на то, что голос Архипа по тембру очень похож на голос отца. Некоторые подписчики отметили, что если бы только слышали эту запись, то подумали, что певица поёт с Тарзаном. Сын звёздных родителей на самом деле неплохо поёт, поэтому у него есть все шансы в будущем пойти по стопам талантливых предков.