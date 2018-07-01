АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Прототипами поручика Ржевского были скандальные представители старинного дворянского рода
EUR 72.99 USD 62.76
Курс валют на 30.06.2018

Виктория Дайнеко поделилась чувственным видео, где она поет с Алексеем Воробьевым

Виктория Дайнеко поделилась с подписчиками в Instagram видео, на котором она поёт с Алексеем Воробьёвым. Между молодыми людьми раньше были романтические отношения не исключено, что спустя несколько лет они получили продолжение.

Виктория Дайнеко поделилась чувственным видео, где она поет с Алексеем Воробьевым


На опубликованном ролике, Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв поют вместе одну из песен певца. При этом на записи невооружённым взглядом видно, как их взгляды пылают от страсти, а любовные прикосновения исполнителей у публики вызывают позитив и веру в их близкие отношения.

Виктория Дайнеко в 2015 году вышла замуж за Дмитрия Клеймана, а в 2017 году супруги расстались, при этом у них есть совместная дочь Лидия. Алексей Воробьёв попытался найти свою любовь на телешоу «Холостяк», однако безуспешно. В настоящее время и Виктория, и Алексей свободны.

Стоит отметить, что между исполнителями в 2011-2012 годах были романтические отношения, поэтому поклонники надеются на то, что спустя 6 лет пара воссоединится. Фанаты с нетерпением ждут официального подтверждения.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 08:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель покрестили
Фанаты обеспокоены здоровьем беременной Анастасии
Фото Ани Лорак испортил «неожиданный сюрприз»
Наташа Королева представила подписчикам «молодого
«Безобидный крокодил»: Анна Бузова рассказала о
Виктория Дайнеко поделилась чувственным видео,
Поклонники Алены Водонаевой удивлены ее снимком
Лолита Милявская поделилась редкими архивными
Британские ученые рассказали про опасность
NES Classic Nintendo возвращается с новым
Настольные игры из России начинают продвижение по
Во Флориде из-за врачебной ошибки дочь не могла
В России приступили к разработке сверхлегких
Из-за несоблюдения гигиены у человека могут
Над Бразилией заметили огромную летающую тарелку
Уругвай одолел Португалию благодаря двум ударам
Жителю Ставрополя в магазине продали шоколадное
Учёные предупреждают про последствия от падения
Физики экспериментально доказали возможность
Кайли Дженнер стала самой влиятельной звездой
Сканирование мозга позволяет установить истинный
Экс-супруг Анны Седоковой опасается, что она
Муж солистки «Блестящих» Ксении Новиковой ушел к
Кота номинировали на премию за отвагу при пожаре
В МИД России прокомментировали призывы США об
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович
Четыре случая, когда Меган Маркл и принцесса
Алексей Панин с автоматом пожелал доброго утра
Известное семейство Кардашьян может расколоться
Смартфоны Samsung начали отправлять без ведома
Просмотреть все новости