Виктория Дайнеко поделилась чувственным видео, где она поет с Алексеем Воробьевым

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 27 Июн 2018 в 4:37 PDT

На опубликованном ролике, Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв поют вместе одну из песен певца. При этом на записи невооружённым взглядом видно, как их взгляды пылают от страсти, а любовные прикосновения исполнителей у публики вызывают позитив и веру в их близкие отношения.Виктория Дайнеко в 2015 году вышла замуж за Дмитрия Клеймана, а в 2017 году супруги расстались, при этом у них есть совместная дочь Лидия. Алексей Воробьёв попытался найти свою любовь на телешоу «Холостяк», однако безуспешно. В настоящее время и Виктория, и Алексей свободны.Стоит отметить, что между исполнителями в 2011-2012 годах были романтические отношения, поэтому поклонники надеются на то, что спустя 6 лет пара воссоединится. Фанаты с нетерпением ждут официального подтверждения.