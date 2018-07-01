Лолита Милявская поделилась редкими архивными снимками с дочерью
Лолита Милявская поделилась с поклонниками редкими архивными фотографиями с дочерью Евой. По просьбе фанатов певица выложила снимки с дочкой в сеть.
Недавно Лолита Милявская жаловалась на то, что не сможет присутствовать на выпускном вечере дочери Евы, потому что певице запретили въезжать в Украину. На свою единственную дочь певица смогла посмотреть только на видео и фотографиях.
Накануне Лолита поделилась с подписчиками редкими архивными снимками с дочерью. Фотографии объединены в отдельное слайд-шоу, которое сопровождается музыкальной композицией в исполнении Лолиты. Также певица сообщила, что они подали документы Евы на поступление в ВУЗ.
Подписчики певицы от фотографий Евы пришли в восторг. За несколько часов публикацию посмотрели и оценили более 500 тысяч человек. Комментируя слайд-шоу, поклонники Лолиты пожелали удачи Еве на вступительных экзаменах.
Недавно Лолита Милявская жаловалась на то, что не сможет присутствовать на выпускном вечере дочери Евы, потому что певице запретили въезжать в Украину. На свою единственную дочь певица смогла посмотреть только на видео и фотографиях.
Накануне Лолита поделилась с подписчиками редкими архивными снимками с дочерью. Фотографии объединены в отдельное слайд-шоу, которое сопровождается музыкальной композицией в исполнении Лолиты. Также певица сообщила, что они подали документы Евы на поступление в ВУЗ.
Подписчики певицы от фотографий Евы пришли в восторг. За несколько часов публикацию посмотрели и оценили более 500 тысяч человек. Комментируя слайд-шоу, поклонники Лолиты пожелали удачи Еве на вступительных экзаменах.