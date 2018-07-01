Уругвай одолел Португалию благодаря двум ударам «Матадора»
30 июня, в Сочи, на стадионе «Фишт» сборная Уругвая в 1/8 финала ЧМ-2018 одолела португальцев и отправила Криштиану Роналду домой. Оба гола в составе южноамериканской команды провёл 31-летний Эдинсон Роберто Кавани, по прозвищу «Матадор».
Ни разу португальцы не побеждали сборную Уругвая. Впрочем, на ЧМ-2018, проходящем на футбольных полях России, чемпионы Европы, ведомые одним из лучших голеодоров мира Криштиану Роналду, рассчитывали на многое. Но в 1/8 финала «крестоносцы» завершили свой поход за титулом, рухнув после двух «уколов» уругвайского форварда Кавани по прозвищу «Матадор».
Уже на 7-й минуте латиноамериканцы провели размашистую трёхходовку Кавани-Суарес-Кавани, которую Эдинсон завершил умопомрачительным прыжком и прицельным ударом, после которого сфера влетела в «девятку» ворот изумлённого Руя Патрисиу.
Бросившие отыгрываться чемпионы Европы узнали, что значит пытаться пробить защитные бастионы команды, не пропускающей ни на ЧМ-2018, ни в текущем году.
Первый тайм завершился, но Португалия не создала ни единого голевого момента.
Второй тайм начался живее: команда с Пиренейского полуострова перестроилась: низовые прострелы, скидки, пасы пяточкой озадачили оборону во главе с Диего Годином. Апофеозом португальского креатива стала подача с левого фланга на 55-й минуте. Всё внимание оборонявшихся сконцентрировалось на Роналду, но пробил оказавшийся за спиной Криштиану защитник Пепе. Гол бека некогда мадридского «Реала» стал историческим. 35-летний Кеплер Лаверан Лима Феррейра (Пепе) стал самым возрастным футболистом, забивавшим в составе национальной команды Португалии.
Португальцы набычившись, рванули забивать победный гол. Однако нарвались на второй, теперь уже смертельный выпад «Матадора». Уругвайцы организовали быструю контратаку, Бентакур выложил «на блюдечке» сказочный пас на Эдинсона Кавани, и тот не сплоховал. «Матадор» в касание, обводящим ударом уложил круглого в дальний угол - 2:1.
На 74-й минуте футболист, «похоронивший чемпионов мира» поле покинул. Вышедший у португальцев на замену Куарежма «загрузил» с десяток навесов в штрафную уругвайцев, Роналду вволю поорал на судью (за что получил «горчичник») – и на этом ЧМ-2018 для национальной команды Португалии завершился. Уругвай вышел в 1\4 финала, где сыграет со сборной Франции, а мундиаль за один день – 30 июня - потерял двух футбольных кумиров: Криштиану Роналду и Лионеля Месси.