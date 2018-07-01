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Британские ученые рассказали про опасность продуктов, вызывающих рак

Эпоха разнообразия всевозможных вкусовых добавок и химических красителей все больше внедряется в любую еду, которую спешат поедать люди, естественно, что в данном случае не может быть разговора о здоровье. Но существует такая категория пищи, где скрылась настоящая опасность.

Британскими учеными высказаны предупреждения о категории опасных продуктов, которые отличаются возможностью спровоцировать заболевания раком. В данную категорию в первую очередь относят бекон, традиционно составляющий блюдо в английском завтраке. Этот продукт, а с ним и копченые колбасы, содержит набор канцерогенов, способный стать ролью «спускового крючка» при развитии онкологического заболевания, причем даже в случаях умеренного употребления.
Британские ученые рассказали про опасность продуктов, вызывающих рак


Врачи давно продолжают бить тревогу. Современными технологиями, обеспечивающими быструю переработку мяса, провоцируется все возможное для появления фатальных патологий. Здесь необходимо учитывать и то, что можно и снизить риски заболевания раком, например, уровень опасности значительно понижается при употреблении помидоров, только выращенных в условиях открытого грунта и без добавления опасных химикатов.

Весьма полезны в этом направлении брокколи, зеленые сорта яблок, куркума, финики, черника, а также сорта крупнолистового зеленого чая. Свойства этих продуктов - нейтрализовать скопления канцерогенов в организме, а также хорошо очистить кишечник. Согласно данным ВОЗ, рак располагается на втором месте соответственно количества летальных исходов на планете.
 
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Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 07:00
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