Британские ученые рассказали про опасность продуктов, вызывающих рак

Британскими учеными высказаны предупреждения о категории опасных продуктов, которые отличаются возможностью спровоцировать заболевания раком. В данную категорию в первую очередь относят бекон, традиционно составляющий блюдо в английском завтраке. Этот продукт, а с ним и копченые колбасы, содержит набор канцерогенов, способный стать ролью «спускового крючка» при развитии онкологического заболевания, причем даже в случаях умеренного употребления.Врачи давно продолжают бить тревогу. Современными технологиями, обеспечивающими быструю переработку мяса, провоцируется все возможное для появления фатальных патологий. Здесь необходимо учитывать и то, что можно и снизить риски заболевания раком, например, уровень опасности значительно понижается при употреблении помидоров, только выращенных в условиях открытого грунта и без добавления опасных химикатов.Весьма полезны в этом направлении брокколи, зеленые сорта яблок, куркума, финики, черника, а также сорта крупнолистового зеленого чая. Свойства этих продуктов - нейтрализовать скопления канцерогенов в организме, а также хорошо очистить кишечник. Согласно данным ВОЗ, рак располагается на втором месте соответственно количества летальных исходов на планете.