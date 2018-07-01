Во Флориде из-за врачебной ошибки дочь не могла увидеть свою 100-летнюю мать

Однако Джоанна Ловенстерн не поверила словам приемных родителей о смерти матери. Подсознательно она чувствовала, что ее мать жива и не понимала, почему ей врут.Женщина зарегистрировалась на сайте, где пользователи оставляют свои ДНК-данные, и в случае совпадения их уведомляют о присутствии возможных родственников. В случае с Лилиан Симиньери и ее дочерью Джоанной Ловенстерн произошло таковое совпадение.Встреча родственников, не видевшихся практически 80 лет, проходила во Флориде в доме престарелых, где сейчас проживает Лилиан в силу преклонного возраста. Впоследствии выяснилось, что жили женщины в 160 км друг от друга.Сын Джоанны назвал эту встречу чудом, в которое трудно проверить. Дочь провела с матерью в доме для престарелых людей весь день и пообещала приезжать туда, как можно чаще.