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Во Флориде из-за врачебной ошибки дочь не могла увидеть свою 100-летнюю мать

В США 79-летняя американка впервые увидела свою 100-летнюю маму. До этого момента обе женщины считали друг друга мертвыми: дочери Симиньери приемные родители сказали, что ее мама умерла во время родов, а самой Лилиан врач сообщил о мертворожденном ребенке.

Однако Джоанна Ловенстерн не поверила словам приемных родителей о смерти матери. Подсознательно она чувствовала, что ее мать жива и не понимала, почему ей врут.

Во Флориде из-за врачебной ошибки дочь не могла увидеть свою 100-летнюю мать


Женщина зарегистрировалась на сайте, где пользователи оставляют свои ДНК-данные, и в случае совпадения их уведомляют о присутствии возможных родственников. В случае с Лилиан Симиньери и ее дочерью Джоанной Ловенстерн произошло таковое совпадение.

Встреча родственников, не видевшихся практически 80 лет, проходила во Флориде в доме престарелых, где сейчас проживает Лилиан в силу преклонного возраста. Впоследствии выяснилось, что жили женщины в 160 км друг от друга.

Сын Джоанны назвал эту встречу чудом, в которое трудно проверить. Дочь провела с матерью в доме для престарелых людей весь день и пообещала приезжать туда, как можно чаще.
 
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В мире
Добавил: Tatiana Сегодня, 04:30
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