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В России приступили к разработке сверхлегких конструкций для космических изделий

Сверхлегкие трансформируемые конструкции разрабатывают специалисты РКК «Энергия». Основное их применение направлено на производство космических изделий, сообщают в Роскосмосе.

Как рассказали в госкорпорации, принцип работы у подобных конструкций простой, сначала она доставляется на орбиту, при этом удобство заключается в компактных размерах, так как транспортировка происходит в сложенном виде. На месте работ, происходит надув и трансформация, после конструкция должна затвердевать от влияния факторов окружающего космического пространства.
В России приступили к разработке сверхлегких конструкций для космических изделий


Так же отмечается, что данная технология может использоваться для рефлекторов внешних антенн, элементов солнечных батарей, а так же выдвижных штанг с полезными нагрузками. При всех своих возможностях, у таких конструкций нет равных, относительно показателей минимизации массы. Представители компании рассказали, что технологию можно применить при моделировании каркасов, разворачивающих гибкие тонкопленочные солнечные батареи для малых космических аппаратов.

Свою идею разработчики начали внедрять два года назад. Уже подтверждены первые эксперименты, связанные с отработкой динамики отверждения, в ближайшее время планируются испытательные работы на Международной космической станции.
 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 03:00
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