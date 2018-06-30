Курбан Омаров оригинально напомнил Ксении Бородиной о том, что любит ее

«Я это… Люблю тебя, если чо!», - гласила надпись на ней.

Так, в своем микроблоге она разместила скриншот, сделанный из «сториз» мужа, на котором была изображена декоративная подушка в виде кота, держащего в лапах ромашку.В подписи к публикации Ксения поинтересовалась у подписчиц, как им признаются мужчины в любви, на что те ответили по-разному.Одни писали, что их избранники не испытывают никаких проблем с проявлением своих чувств, другие же посетовали на то, что их возлюбленные такие же, как и Курбан.Стоит отметить, что несмотря на свой ответ, многие написали Бородиной, чтоб та не особо переживала по поводу немногословности мужа, так как главное – не говорить о любви, а демонстрировать ее, что Омаров безусловно делает.