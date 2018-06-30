Голевая феерия в матче Франция – Аргентина на ЧМ-2018

30 июня, на стадионе «Казань Арена» в 1/8 финала ЧМ-2018 сошлись две великие команды. Сборная Франции, состоящая из многочисленных «звёзд» (общая стоимость французской сборной – около миллиарда долларов) и сборная Аргентины, ведомая несравненным и абсолютно бесценным футбольным гением Лионелем Месси. Надо отметить, что Лео – участник четырёх ЧМ, никогда ранее не забивал в плей-офф мировых футбольных форумов. Забегая вперёд скажем, что не забьёт Месси и на этот раз…Начало первого тайма прошло под диктовку «трёхцветных»: французы потрясли перекладину ворот соперников и заставили аргентинцев сфолить в своей штрафной. Конечно, легкоатлетический забег Мбаппе на 60 метров мог внушить главному судье иранцу Фагани благоговейный трепет, но вот толкание Маркуса и Килиана вряд ли «тянуло» на 11-метровый. Однако арбитр без колебаний указал на «точку» и 27-летний Антуан Гризманн дождался, пока кипер аргентинцев начал заваливаться в угол, и покатил мяч почти по центру! Французы вышли вперёд – 1:0.Южноамериканцы долго и беспомощно пытались «прорваться» по своему правому флангу, но забили, когда быстро вбросили аут справа. Бонега нашёл в опорной зоне совершенно неприкрытого Анхеля Ди Мария и тот приложился с любимой левой. Сфера ввинтилась практически в «девятку» - 1:1.Второй тайм оказался ещё интереснее, чем первая 45-минутка. Чуть ли не в первой же атаке южноамериканцев защитник Меркадо оказывается в центре штрафной французов и удачно поставляет под удар Месси свою нижнюю конечность. Так плотный «выстрел» превратился в корявый рикошет, но Льорис попался на противоходе. Аргентина впервые выходит вперёд – 1:2!Затем последовали 11 минут, «которые потрясли мир» - футболисты в синей форме «включили скорость» и перевернули с ног на голову ход матча. На 57-й минуте крайний бек сборной Франции Павар подключился к атаке и нанёс внешней стороной стопы изумительный по траектории удар (возможно, красивейший гол всего чемпионата). Через шесть минут запыхавшиеся ветераны сборной Аргентины на пару секунд оставили в штрафной без присмотра быстроногого Мбаппе – тот, как от стоячего, ушёл от Фассио, и низом послал круглого по адресу. Громадный Армани вместо того, чтобы отбить сферу ногой, начал падать и пропустил!68-я минута стала бенефисом 19-летнего Киллиана Мбаппе. Юный форвард откликнулся на зрячий пас Жиру и влепил с ходу в дальнюю «шестёрку» аргентинской «рамки». Прыжок Армани только украсил фантастически-красивый эпизод. Счёт стал 4:2.Но у коуча Хорхе Сампаоли был ещё «туз в рукаве» - 30-летний форвард из «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. На 90+3 минуте этой драматичнейшей встречи Агуэро головой наносит неотразимый удар и сокращает отставание южноамериканцев до минимума. Увы, времени, чтобы забить четвёртый гол у Аргентины просто нет. Франция побеждает 4:3 и выходит в 1\4 финала ЧМ-2018.