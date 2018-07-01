Из-за несоблюдения гигиены у человека могут завестись глазные черви-паразиты
Ученые показали, как выглядят глазные паразитические черви, способные навсегда лишить человека зрения. По словам специалистов, хотя подцепить такого паразита крайне сложно, многие люди беспечно относятся к гигиене и из-за этого попадают в затруднительную ситуацию.
Переносчиками яиц паразитических червей являются зараженные черные мухи. Обитают эти насекомые преимущественно в Африке, где проживает свыше 200 миллионов человек. Международные организации отмечают, что в некоторых деревнях из-за тотальной антисанитарии более 50% жителей лишились зрения в результате попадания паразитов в глаза.
В развитых странах случаи заражения редки. Так, паразит acanthamoeba раз в год поражает одного-двух человек из миллиона граждан США. А глазные черви Thelazia могут попасть человеку в органы зрения раз в 10-20 лет. Такие случаи происходят, если люди пренебрегают средствами гигиены: не промывают линзы, фрукты и овощи, мясо не подвергают термической обработке.
При путешествии в тропики и другие подобные регионы врачи советуют использовать спреи от насекомых и оставлять минимум оголенных участков на теле. Но если черви попали в организм, извлекать их из себя самостоятельно строго запрещено, иначе потеря зрения может стать необратимой.
Переносчиками яиц паразитических червей являются зараженные черные мухи. Обитают эти насекомые преимущественно в Африке, где проживает свыше 200 миллионов человек. Международные организации отмечают, что в некоторых деревнях из-за тотальной антисанитарии более 50% жителей лишились зрения в результате попадания паразитов в глаза.
В развитых странах случаи заражения редки. Так, паразит acanthamoeba раз в год поражает одного-двух человек из миллиона граждан США. А глазные черви Thelazia могут попасть человеку в органы зрения раз в 10-20 лет. Такие случаи происходят, если люди пренебрегают средствами гигиены: не промывают линзы, фрукты и овощи, мясо не подвергают термической обработке.
При путешествии в тропики и другие подобные регионы врачи советуют использовать спреи от насекомых и оставлять минимум оголенных участков на теле. Но если черви попали в организм, извлекать их из себя самостоятельно строго запрещено, иначе потеря зрения может стать необратимой.
Наука
Добавил: Tatiana Сегодня, 02:00