Из-за несоблюдения гигиены у человека могут завестись глазные черви-паразиты

Переносчиками яиц паразитических червей являются зараженные черные мухи. Обитают эти насекомые преимущественно в Африке, где проживает свыше 200 миллионов человек. Международные организации отмечают, что в некоторых деревнях из-за тотальной антисанитарии более 50% жителей лишились зрения в результате попадания паразитов в глаза.В развитых странах случаи заражения редки. Так, паразит acanthamoeba раз в год поражает одного-двух человек из миллиона граждан США. А глазные черви Thelazia могут попасть человеку в органы зрения раз в 10-20 лет. Такие случаи происходят, если люди пренебрегают средствами гигиены: не промывают линзы, фрукты и овощи, мясо не подвергают термической обработке.При путешествии в тропики и другие подобные регионы врачи советуют использовать спреи от насекомых и оставлять минимум оголенных участков на теле. Но если черви попали в организм, извлекать их из себя самостоятельно строго запрещено, иначе потеря зрения может стать необратимой.