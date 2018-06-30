Ксения Бородина и Дарья Пынзарь помирились

И хотя официального подтверждения у этих слухов не было, пользователи не сомневались в том, что между девушками произошла ссора. А все потому, что Даша перестала появляться на ежемесячных сборах «прачек» и никак не упоминала о Ксении в своем микроблоге.Причем многие были уверены в том, что конфликт произошел на почве того, что Пынзарь сменила место жительства, а потому Бородина абсолютно перестала ее контролировать, а это якобы главное условие в их дружбе.Однако, вчера стало понятно, что либо подружки помирились, либо вообще никогда не ссорились. Все дело в том, что вместе они появились на вечеринке у общей знакомой, сидели рядом друг с другом, обнимались, пели и записывали совместные «сториз».В итоге поклонники девушек были рады, что слухи оказались всего лишь слухами, ведь Ксения и Даша всегда являлись хорошими друзьями, поддерживали и давали советы друг другу.