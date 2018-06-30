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Ксения Бородина и Дарья Пынзарь помирились

Несколько недель назад в Сети появились слухи о том, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина прекратила общение с экс-участницей Дарьей Пынзарь, которая долгое время входила в круг ее близких подруг.

И хотя официального подтверждения у этих слухов не было, пользователи не сомневались в том, что между девушками произошла ссора. А все потому, что Даша перестала появляться на ежемесячных сборах «прачек» и никак не упоминала о Ксении в своем микроблоге.

Ксения Бородина и Дарья Пынзарь помирились

Причем многие были уверены в том, что конфликт произошел на почве того, что Пынзарь сменила место жительства, а потому Бородина абсолютно перестала ее контролировать, а это якобы главное условие в их дружбе.

Однако, вчера стало понятно, что либо подружки помирились, либо вообще никогда не ссорились. Все дело в том, что вместе они появились на вечеринке у общей знакомой, сидели рядом друг с другом, обнимались, пели и записывали совместные «сториз».

В итоге поклонники девушек были рады, что слухи оказались всего лишь слухами, ведь Ксения и Даша всегда являлись хорошими друзьями, поддерживали и давали советы друг другу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:12
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