Ксения Собчак продемонстрировала жаркие пятничные танцы с супругом

«Пятница, мы готовы!!!!!», - призывно написала Ксения Собчак, комментируя ролик.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 29 Июн 2018 в 1:07 PDT

Парочка настолько зажигательно двигалась под динамичную музыку, что многие пользователи Сети не смогли сдержать восхищения, оставив в Сети множество восторженных комментариев.Стоит отметить, что звездная чета зачастую демонстрирует идиллию семейных отношений, а также не стесняется показывать свои чувства на публике. Супруги часто вместе посещают светские мероприятия, вместе работают и отдыхают. Родные и близкие считают Ксюшу и Максима красивой гармоничной парой.Накануне теледива решила порадовать своих фолловеров новым видеороликом. В кадрах она вместе с мужем танцует под песню «Послушай, все в твоих руках», покоряя присутствующих вдохновением и ритмичностью.