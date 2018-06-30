Ксения Собчак продемонстрировала жаркие пятничные танцы с супругом
Знаменитая теледива и экс-ведущая «Дома-2» Ксения Собчак показала поклонникам в Инстаграме жаркие пятничные танцы с супругом Максимом Виторганом.
Парочка настолько зажигательно двигалась под динамичную музыку, что многие пользователи Сети не смогли сдержать восхищения, оставив в Сети множество восторженных комментариев.
Стоит отметить, что звездная чета зачастую демонстрирует идиллию семейных отношений, а также не стесняется показывать свои чувства на публике. Супруги часто вместе посещают светские мероприятия, вместе работают и отдыхают. Родные и близкие считают Ксюшу и Максима красивой гармоничной парой.
Накануне теледива решила порадовать своих фолловеров новым видеороликом. В кадрах она вместе с мужем танцует под песню «Послушай, все в твоих руках», покоряя присутствующих вдохновением и ритмичностью.
Парочка настолько зажигательно двигалась под динамичную музыку, что многие пользователи Сети не смогли сдержать восхищения, оставив в Сети множество восторженных комментариев.
Стоит отметить, что звездная чета зачастую демонстрирует идиллию семейных отношений, а также не стесняется показывать свои чувства на публике. Супруги часто вместе посещают светские мероприятия, вместе работают и отдыхают. Родные и близкие считают Ксюшу и Максима красивой гармоничной парой.
Накануне теледива решила порадовать своих фолловеров новым видеороликом. В кадрах она вместе с мужем танцует под песню «Послушай, все в твоих руках», покоряя присутствующих вдохновением и ритмичностью.
«Пятница, мы готовы!!!!!», - призывно написала Ксения Собчак, комментируя ролик.