Хейтеры снова высмеяли «утиные» губы Ксении Бородиной

«Губы, как у утки, не очень красиво», «Да красивая, красивая...) фигурка просто офигительная... Чуть пореже бы губки выпячивала, так вообще была бы идеалом)», «Губы вообще не подходят к лицу, смешно смотрятся», «Сколько можно свои губешки так складывать? Уродство», «Боже ну почему она такая косоротая?», - писали они.

На нее подписано более 11 миллионов подписчиков, а потому за каждый свой пост девушка получает неплохие гонорары, в особенности если в них фигурировал супруг или ее дети.Однако чаще всего теледива распространяет рекламу сама и хорошо с этим справляется, поскольку ежедневно она получает десятки предложений о сотрудничестве.Так, к примеру, несколько дней назад Ксения посетила один из московских шоурумов, где записала видеоролик, в котором она эффектно позировала перед камерой в красном обтягивающем платье, поворачиваясь к подписчикам то спиной, то лицом.Но те обратили внимание не только на наряд, который пыталась продемонстрировать Бородина, но и на то, как она выпячивала губы, дабы казаться более привлекательной. Это и не понравилось пользователям Сети, о чем они поспешили сообщить в комментариях.