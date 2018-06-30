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Хейтеры снова высмеяли «утиные» губы Ксении Бородиной

Ведущая телепроекта «Дом-2» и «Перезагрузки» на канале ТНТ Ксения Бородина, пользуясь своей популярностью в социальной сети Instagram, часто выкладывает фотографии и видеозаписи с рекламой какого-нибудь товара или услуги.

На нее подписано более 11 миллионов подписчиков, а потому за каждый свой пост девушка получает неплохие гонорары, в особенности если в них фигурировал супруг или ее дети.

Хейтеры снова высмеяли «утиные» губы Ксении Бородиной

Однако чаще всего теледива распространяет рекламу сама и хорошо с этим справляется, поскольку ежедневно она получает десятки предложений о сотрудничестве.

Так, к примеру, несколько дней назад Ксения посетила один из московских шоурумов, где записала видеоролик, в котором она эффектно позировала перед камерой в красном обтягивающем платье, поворачиваясь к подписчикам то спиной, то лицом.

Хейтеры снова высмеяли «утиные» губы Ксении Бородиной

Но те обратили внимание не только на наряд, который пыталась продемонстрировать Бородина, но и на то, как она выпячивала губы, дабы казаться более привлекательной. Это и не понравилось пользователям Сети, о чем они поспешили сообщить в комментариях.

«Губы, как у утки, не очень красиво», «Да красивая, красивая...) фигурка просто офигительная... Чуть пореже бы губки выпячивала, так вообще была бы идеалом)», «Губы вообще не подходят к лицу, смешно смотрятся», «Сколько можно свои губешки так складывать? Уродство», «Боже ну почему она такая косоротая?», - писали они.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:34
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