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Пользователи Сети высмеяли новый образ Александры Черно

Интернет-пользователи высмеяли участницу реалити-шоу «Дом-2» Александру Черно в новом образе. Некоторые даже стали спрашивать, когда же избранница Иосифа Оганесяна успела из гусеницы превратиться в бабочку.

Пользователи Сети высмеяли новый образ Александры Черно

На протяжении нескольких недель эпатажная участница телестройки занята полным преображением себя. Однако у девушки не все получается очень хорошо. Саша испытывает постоянные нервные срывы и одевается так, что большинство пользователей Сети приходят в откровенный ужас.

К тому же девушка сама призналась, что уже две недели не может похудеть ни на грамм.

На днях возлюбленная Иосифа Оганесяна опубликовала в своем Instagram новую фотографию, на которой запечатлена в фиолетовом брючном костюме.

Пользователи Сети высмеяли новый образ Александры Черно

Подписчики звезды телестройки написали в комментариях замечания девушке по поводу того, что при ее телосложении просто не прилично одевать обтягивающие вещи. Фолловеры Саши были шокированы ее новым образом. Они начали критиковать и насмехаться над ней. Некоторые даже, не стесняясь в выражениях, спрашивали, когда же Черно из гусеницы успела превратиться в бабочку.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 19:35
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