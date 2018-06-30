Пользователи Сети высмеяли новый образ Александры Черно

На протяжении нескольких недель эпатажная участница телестройки занята полным преображением себя. Однако у девушки не все получается очень хорошо. Саша испытывает постоянные нервные срывы и одевается так, что большинство пользователей Сети приходят в откровенный ужас.К тому же девушка сама призналась, что уже две недели не может похудеть ни на грамм.На днях возлюбленная Иосифа Оганесяна опубликовала в своем Instagram новую фотографию, на которой запечатлена в фиолетовом брючном костюме.Подписчики звезды телестройки написали в комментариях замечания девушке по поводу того, что при ее телосложении просто не прилично одевать обтягивающие вещи. Фолловеры Саши были шокированы ее новым образом. Они начали критиковать и насмехаться над ней. Некоторые даже, не стесняясь в выражениях, спрашивали, когда же Черно из гусеницы успела превратиться в бабочку.