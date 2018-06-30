Обнаженная Виктория Романец восхитила своих подписчиков на новых снимках
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец очень часто ходит на фотосессии для различных обложек журналов, бутиков одежды, косметики или рекламы каких-то услуг. За это она получает немалые деньги, а также качественные снимки, которыми она делится со своими подписчиками в социальной сети Instagram.
Так, к примеру, несколько часов назад девушка опубликовала серию снимков, на которых она позировала совсем голая в окружении различных цветов.
«Она выглядела, как искусство, а искусство не должно выглядеть красиво, оно должно заставлять тебя что-то чувствовать», - написала Вика под одной из фотографий.
Судя по всему, она хотела прорекламировать качественную работу фотографа, а также безупречный макияж визажиста, однако никто из ее подписчиков не обратил на это внимание. Больше всего их привлек нежный образ Романец, который очень сочетался с окружающей ее обстановкой.
«Безумно красивая!», «Крутая фотосессия получилась! Очень нежная», «Красавица! Нет слов, чтобы описать какая ты очаровательная!», «Богиня», «Виктория. Вы очень красивая. Фотосессия бомба», «Божееее,глаз не оторвать», - писали фанаты в комментариях.