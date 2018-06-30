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Обнаженная Виктория Романец восхитила своих подписчиков на новых снимках

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Романец очень часто ходит на фотосессии для различных обложек журналов, бутиков одежды, косметики или рекламы каких-то услуг. За это она получает немалые деньги, а также качественные снимки, которыми она делится со своими подписчиками в социальной сети Instagram.

Так, к примеру, несколько часов назад девушка опубликовала серию снимков, на которых она позировала совсем голая в окружении различных цветов.

Обнаженная Виктория Романец восхитила своих подписчиков на новых снимках

«Она выглядела, как искусство, а искусство не должно выглядеть красиво, оно должно заставлять тебя что-то чувствовать», - написала Вика под одной из фотографий.

Судя по всему, она хотела прорекламировать качественную работу фотографа, а также безупречный макияж визажиста, однако никто из ее подписчиков не обратил на это внимание. Больше всего их привлек нежный образ Романец, который очень сочетался с окружающей ее обстановкой.

Обнаженная Виктория Романец восхитила своих подписчиков на новых снимках

«Безумно красивая!», «Крутая фотосессия получилась! Очень нежная», «Красавица! Нет слов, чтобы описать какая ты очаровательная!», «Богиня», «Виктория. Вы очень красивая. Фотосессия бомба», «Божееее,глаз не оторвать», - писали фанаты в комментариях.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:06
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