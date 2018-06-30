Обнаженная Виктория Романец восхитила своих подписчиков на новых снимках

«Она выглядела, как искусство, а искусство не должно выглядеть красиво, оно должно заставлять тебя что-то чувствовать», - написала Вика под одной из фотографий.

«Безумно красивая!», «Крутая фотосессия получилась! Очень нежная», «Красавица! Нет слов, чтобы описать какая ты очаровательная!», «Богиня», «Виктория. Вы очень красивая. Фотосессия бомба», «Божееее,глаз не оторвать», - писали фанаты в комментариях.

Так, к примеру, несколько часов назад девушка опубликовала серию снимков, на которых она позировала совсем голая в окружении различных цветов.Судя по всему, она хотела прорекламировать качественную работу фотографа, а также безупречный макияж визажиста, однако никто из ее подписчиков не обратил на это внимание. Больше всего их привлек нежный образ Романец, который очень сочетался с окружающей ее обстановкой.